Trasporto | pre e post scuola gratuiti per i disabili

Fisica : il Cern prepara il primo Trasporto su strada dell’antimateria : Il Cern di Ginevra punta a realizzare il primo trasporto su strada dell’antimateria: i primi test sulle tecnologie che serviranno a “intrappolare” antimateria e a trasportarla in tutta sicurezza inizieranno nel 2022. Il trasporto consentirebbe di portare l’antimateria a destinazione in un secondo laboratorio del Cern che studia nuclei atomici radioattivi molto rari, che decadono così velocemente da non poter essere ...

Trasporto aereo - Sita premiata per tecnologia imbarco biometrico : Roma, 14 feb. , askanews, La tecnologia per l'imbarco biometrico di Sita, specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia, è stata insignita del premio Aviation Technology Achievement ...

Veicoli industriali - volano le vendite a gennaio : +24 - 4%. Unrae : 'Politica efficace non può prescindere da Trasporto' : TORINO - Il mercato dei Veicoli industriali con massa totale a terra superiore alle 3,5 tonnellate ha registrato a gennaio un balzo del 24,4% rispetto allo stesso mese del 2017 , 2.425...

«Locauto Van» toglie ogni pensiero di Trasporto alle imprese e ai clienti privati : Locauto battezza «Locauto Van», ovvero la nuova linea di noleggio di veicoli commerciali. Otto le categorie di furgoni offerte: 2 modelli «piccoli» , Doblò Maxi e nuovo Fiat Talento, , 2 «medi» , ...

Ferrovie Sud est - cronaca di un tradimento : da gioiello del Trasporto pugliese a emblema dello spreco : “Ferrovie Sud Est ha progressivamente smarrito la propria missione, il trasporto pubblico locale”. C’era scritto anche questo nella due deligence elaborata dall’agenzia di consulenza Deloitte, consegnata a marzo 2016 all’ex commissario straordinario della società Andrea Viero e depositata presso il ministero delle Infrastrutture. Proprio dalla relazione del commissario straordinario di Fse Viero è partita l’inchiesta sfociata nell’arresto ...

Pendolaria. Valeriani : “Premiati investimenti sul Trasporto pubblico” : “L’ultimo Rapporto Pendolaria di Legambiente premia il lavoro dell’Amministrazione Zingaretti per il miglioramento del sistema della mobilità regionale. Il Lazio annota le linee ferroviarie più... L'articolo Pendolaria. Valeriani: “Premiati investimenti sul trasporto pubblico” su Roma Daily News.

Il Trasporto pubblico nel Veneto si rivoluziona con l'App - presentata a Venezia 'DaAaB' : Venezia, 16 gen. (AdnKronos) - La rivoluzione del trasporto pubblico a Venezia viaggia attraverso una app. È stata presentata oggi in Comune a Venezia "DaAaB" dal sindaco Luigi Brugnaro e dall'...

Il Trasporto pubblico nel Veneto si rivoluziona con l'App - presentata a Venezia 'DaAaB' : Venezia, 16 gen. (AdnKronos) - La rivoluzione del trasporto pubblico a Venezia viaggia attraverso una app. È stata presentata oggi in Comune a Venezia "DaAaB" dal sindaco Luigi Brugnaro e dall'assessore ai trasporti della Regione Veneto Elisa De Berti, la prima applicazione per smartphone in Italia

Milano - aumenta il prezzo dei biglietti del Trasporto pubblico : costerà 2 euro dal 1° gennaio 2019. Sala : “Era inevitabile” : Da 1,50 euro a 2 euro. Il prezzo del biglietto urbano per circolare all’interno della città di Milano sarà aumentato a partire dal gennaio 2019. Si tratta del secondo ‘ritocco’ dopo quello deciso nel 2011 dalla giunta Pisapia. A giustificare il rincaro, i nuovi costi di gestione di tutta la rete del trasporto pubblico cittadino con l’arrivo della M5 e, poi, della M4. Gli aumenti erano già nell’aria e ...