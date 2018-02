Traffico Roma del 23-02-2018 ore 18 | 55

Alta velocità - sulla Roma-Napoli Traffico treni rallentato per tre ore : Da circa tre ore traffico ferroviario rallentato ferroviario sulla linea AV Roma- Napoli, in direzione Napoli, per un guasto agli impianti di circolazione all'altezza di Roma. Al momento si segnalano ...

Roma : Traffico in tilt in mattinata - caos sulla tangenziale est : caos NELLA mattinata sulla tangenziale EST A CAUSA DELLA CHIUSURA DI UNA GALLERIA, traffico IN tilt PER ORE Roma – sulla tangenziale est molti disagi... L'articolo Roma: traffico in tilt in mattinata, caos sulla tangenziale est su Roma Daily News.