Traffico Roma del 23-02-2018 ore 07 | 55

Roma - Traffico droga : arresto 9 filippini : 7.15 I Carabinieri del comando provinciale di Roma stanno eseguendo l'arresto di 9 cittadini filippini (4 in carcere e 5 ai domiciliari) con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e spaccio. I destinatari del provvedimento sono quasi tutti collaboratori domestici di professionisti e imprenditori Romani. L'indagine, avviata a marzo 2016, aveva già portato all'arresto di altre 6 persone e ...