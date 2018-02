Tra i candidati grillini c' è un fan della Leopolda

Chi sono i candidati che poTrai votare il prossimo 4 marzo? Trova il tuo collegio : Un nuovo servizio del Corriere: Inserisci il tuo indirizzo per sapere chi sono i candidati nel collegio e come sarà la scheda elettorale

Rimini : lunedì la Comunità Papa Giovanni inconTra i candidati : " La politica è la più alta forma di carità umana " diceva Papa Paolo VI. Nell'idea di società inclusiva che da sempre la Comunità porta avanti, " la società del gratuito, come l'ha definita il ...

Sabato confronto Tra i candidati della riviera di ponente : VADO LIGURE - L'appuntamento è per Sabato pomeriggio presso il centro commerciale Molo 8.44 di Vado Ligure. A confrontarsi sui temi dell'economia ponentina, davanti alle telecamere di Primocanale, saranno i candidati al parlamento alle prossime elezioni del 4 marzo. Dalle 16 alle 17 in una cornice aperta al pubblico si confronteranno i ...

'Stadium of the Year 2017' - Tra i candidati c'è il Benito Stirpe di Frosinone : Il Benito Stirpe unico stadio italiano in corsa: il 7 marzo si conoscerà l'impianto vincitore A partecipare al contest ci sono 27 stadi di tutto il mondo, 13 dei quali realizzati in Europa, con il ...

Con il TrovaCollegio scopri i candidati che poTrai votare. Ecco le liste complete<br /> : Si chiama TrovaCollegio, il nuovo ‘tool’ interattivo sulle elezioni politiche del 4 marzo disponibile sul sito dell’Agenzia Italia. Consente agli elettori di individuare il proprio collegio elettorale e i candidati in corsa. Presenti tutte le liste di tutti i collegi elettorali. La nuova legge elettorale ha reintrodotto i collegi uninominali, che per molti elettori sono una novità assoluta. E non è facile ...

Elezioni politiche - confronto tv Tra candidati territorio : Questa sera, alle ore 21.30, su Telemia, canale 85 del digitale terrestre, e in streaming sul sito www.telemia.it, andrà in onda il confronto tra i candidati alla Camera Cannizzaro, Tripodi, Lucà e Toscano nel collegio uninominale Gioia Tauro.

Cida inconTra i candidati alla presidenza della Regione Lazio. : A prescindere dai personali orientamenti politici per noi resta decisivo il giudizio basato su merito, competenza ed etica della politica". Cida è la Confederazione sindacale che rappresenta ...

Elezioni - 110 candidati Trasformisti : ma chi ha cambiato casacca non ha collegi sicuri : Per la cronaca, la Lega, con 7 voltagabbana, batte al plurinominale Forza Italia e Fratelli d'Italia. Nell'uninominale segue, distanziato di sette unità, il centrosinistra, che ha ricandidato ...

Con il TrovaCollegio scopri i candidati che poTrai votare alle elezioni<br /> : Si chiama TrovaCollegio, il nuovo ‘tool’ interattivo sulle elezioni politiche del 4 marzo disponibile sul sito dell’Agenzia Italia. Consente agli elettori di individuare il proprio collegio elettorale e i candidati in corsa. La nuova legge elettorale ha reintrodotto i collegi uninominali, che per molti elettori sono una novità assoluta. E non è facile capire qual è il proprio. Realizzato e gestito da ...

[L'analisi] La valigetta piena di soldi - ecco la nuova Trappola per i candidati alle elezioni : Il tappo sta per saltare. Un fragile sistema di potere sta per sbriciolarsi. Siamo in campagna elettorale, e la tragedia che si sta consumando sotto l'ombra del Vesuvio avrà terribili ripercussioni ...

Chi enTra nel prossimo Parlamento? Molti candidati nuovi ma in fondo alle liste : Oltre due su tre dei candidati nei collegi uninominali, dove il risultato è più incerto rispetto ai collegi plurinominali, non ha alle spalle alcun mandato da parlamentare. È quanto emerge da un’analisi sulle candidature realizzata dall’Istituto Cattaneo. Le “new entry” in lista sono di più nei due partiti più «nuovi», come Leu e il M5S: rispettiva...

Ema : Fontana propone ai candidati regionali appello unitario a STrasburgo (2) : (AdnKronos) - Il candidato alla presidenza della Lombardia ricorda poi che "il 22 febbraio la Commissione Ambiente del Parlamento Europeo presieduta da Giovanni La Via, con un sopralluogo, verificherà lo stato di avanzamento e la tempistica dei lavori per la consegna dell’edificio provvisorio e dell

Ema : Fontana propone ai candidati regionali appello unitario a STrasburgo : Milano, 16 feb. (AdnKronos) - Il candidato per il centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia, Attilio Fontana, propone agli altri sei candidati regionali (Giorgio Gori, Onorio Rosati, Dario Violi, Giulio Arrighini, Massimo Gatti, Angela De Rosa) di sottoscrivere un appello unitario da inviare

Ema : Fontana propone ai candidati regionali appello unitario a STrasburgo : Milano, 16 feb. (AdnKronos) – Il candidato per il centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia, Attilio Fontana, propone agli altri sei candidati regionali (Giorgio Gori, Onorio Rosati, Dario Violi, Giulio Arrighini, Massimo Gatti, Angela De Rosa) di sottoscrivere un appello unitario da inviare al Parlamento di Strasburgo per il trasferimento a Milano dell’Agenzia europea per i medicinali. Nel documento ciascuno si impegna ...