Toyota Proace Verso - Una settimana con la Compact 1 6 D Day 5

Toyota Proace Verso - Una settimana con la Compact 1.6 D [Day 4] : Un po van, un po Verso. Il Proace, gemello giapponese della Citroën SpaceTourer, si può intendere in molti modi. La base su cui nasce, è innegabile, è quella dei commerciali francesi, ma esattamente come loro ne sa derivare una anzi tre versioni passeggeri, con tutte le carte in regola per fungere da vere auto di famiglia. In particolare quella di taglia più piccola, da 461 cm, che alla fine risulta persino più corta di molte station wagon o ...

