Torino messa a ferro e fuoco dalla sinistra estremista

Cairo a 360° : lodi al suo Torino - la “promessa” per la clausola di Belotti ed il ritorno di Ventura : “Contro la Juve ce la giochiamo alla grande. Sappiamo che è difficile ma metteremo in campo tutto quello che abbiamo. Si sta facendo un grandissimo lavoro, con la squadra che sta ritrovando il suo gioco. I nostri calciatori stanno crescendo e dobbiamo dare seguito al momento positivo”. Il presidente del Torino , Urbano Cairo , loda la sua squadra e l’impatto di Mazzarri dal suo approdo sulla panchina granata. Il patron del Toro, ...

Maxi Lopez “cuore granata” : che messaggio al Torino per il suo ritorno da ex : “Per sempre una parte di me. Domani sarà stranissimo: vi affronterò da avversario con rispetto, con il cuore ma con lealtà perché dobbiamo vincere”. Maxi Lopez ha scritto su Instagram un messaggio ai tifosi del Torino , squadra che domani affronterà da avversario di fronte al pubblico granata. Un bel gesto da parte dell’attaccante che negli ultimi tempi al Toro non veniva quasi mai utilizzato ed ha dunque scelto di lasciare il club a ...

Torino - il messaggio di Cairo ai tifosi e la promessa per il 2018 : “Mi batterò in tutti i modi, nel 2018, affinché il Toro dia ai suoi tifosi e a tutti noi le soddisfazioni che meritiamo”. Il presidente del Torino Urbano Cairo, nell’augurare buone feste ai tifosi attraverso i canali social del club, ha voluto mandare anche un messaggio più legato al campo. “Porteremo la squadra dove abbiamo in mente. Non lo diciamo per scaramanzia, ma lo sappiamo”. Ciò che tutti sanno ma che Cairo ...