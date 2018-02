Tomaso Montanari dice no a Di Maio Lo storico dell' arte non farà parte della squadra di

huffingtonpost

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Luigi Diha praticamente chiuso la partitadi governo. In ballo resterebbe solo la casella'Economia.a partita non farà p. Loera stato sondato per il ministeroa Cultura. Dopo una serie di contatti, il dialogo era rimasto in stand by.ha postoe clausole precise da cui far dipendere un suo eventuale coinvolgimento in un esecutivo a 5 stelle. Riguardanti le politiche sull'immigrazione. Ma non solo.A quanto risulta all'Huffpost, a frenare definitivamente la possibile intesa è stato l'articolo 67a Costituzione. Quello che recita così: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato". Inserire per legge una clausola anti trasformismo è uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 stelle. Ma, culturalmente,...