TOMAS E VALENTINA Uomini e Donne | la Autiero perdonerà il cavaliere? Ecco chi è la dama

TOMAS E VALENTINA/ Uomini e Donne - lacrime al trono over : il cavaliere preferisce Donatella? : Al trono over di Uomini e Donne TOMAS e VALENTINA hanno inziato a conoscersi e si sono anche baciati. Ma il cavaliere sembra preferire Donatella e la dama non ci sta...(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:36:00 GMT)