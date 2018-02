TIM | mandato ad AD per cedere Persidera a F2i-Rai Way

Uno Mattina in Famiglia - Tiberio TIMperi ’sfotte’ la Panicucci : «Adesso se uno si allarga viene rimandato a settembre» : Tiberio Timperi, Ingrid Muccitelli La sfuriata fuori onda di Federica Panicucci contro il collega Francesco Vecchi ha lasciato il segno, oltre che l’imbarazzo. Ed ha innescato sottili ironie, anche in tv. Stamane a sbertucciare implicitamente la platinata conduttrice di Mattino Cinque è stato Tiberio Timperi durante Uno Mattina in Famiglia. Al momento giusto, il presentatore di Rai1 ha fatto scattare la sardonica battutina. Giunto il ...

Tiberio TIMperi prende in giro Federica Panicucci/ Video - "Ora se uno si allarga viene rimandato a settembre" : Tiberio Timperi prende in giro Federica Panicucci: a Uno Mattina in Famiglia il conduttore cita una esternazione della collega scatenando l'ilarità del pubblico in studio.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 18:39:00 GMT)

Rimborsi Vodafone - TIM e Wind e Tre dopo rimodulazioni fatturazione a 28 giorni : tutto rimandato a fine 2018 : Gran brutta notizia quella che giunge in queste ore sui Rimborsi Vodafone, TIM e Wind e Tre a propri clienti per tutte le rimodulazioni subite con fatturazione a 28 giorni dei piani telefonici. Il risarcimento degli utenti che prima del ritorno ai piani mensili (con delibera 252/16/CONS e obbligatori entro il 5 aprile), hanno dovuto subire la famosa tredicesima mensilità dal loro vettore, per il momento slitta a data da destinarsi e non è ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ News - affare Verdi rimandato a giugno (UlTIMe notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: Aurelio De Laurentiis pare pronto a tirare fuori quindici milioni di euro per prendere Matteo Darmian dal Manchester United.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:32:00 GMT)

Elio e le Storie Tese : ‘Addio rimandato - dopo Sanremo l’ulTIMo tour’ : Sembrava ormai deciso: gli Elio e le Storie Tese, la mitica band capitanata da Stefano Belisari in arte Elio, avrebbe dato l’addio definitivo ai fan con il concerto del 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), naturalmente tutto esaurito. E invece no, quasi a parodiare gli addii infiniti e gli eterni ritorni che costellano il mondo della musica, con le band che si sciolgono salvo poi organizzare reunion fino a 120 anni di ...