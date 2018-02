Tim | Cda positivo su offerta Persidera

Tim/ Indagine dell'Antitrust per abuso di posizione dominante. Domani il cda con possibili nomine : La Guardia di Finanza si è recata nella sede romana di Telecom Italia per coadiuvare l'Antitrust che sta svolgendo delle indagini.

Tim/ Indagine dell’Antitrust per abuso di posizione dominante. Domani il cda con possibili nomine : La Guardia di Finanza si è recata nella sede romana di Telecom Italia per coadiuvare l’Antitrust che sta svolgendo delle indagini per accertare l’eventuale abuso di posizione dominante(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 17:09:00 GMT)

Persidera - Tim convoca il cda : entro il 28 la risposta alla Ue : In arrivo un cda straordinario di Tim per prendere una decisione sulla vendita di Persidera, di cui l'ex incumbent ha il 70% e Gedi gruppo editoriale il 30%; venerdì 16 è arrivata solo l'offerta di ...

Tim - venerdì 23 febbraio CdA straordinario su dossier Persidera : Teleborsa, - venerdì 23 febbraio 2018 si terrà il Consiglio di Amministrazione , CdA, straordinario di TIM sul dossier Persidera, per valutare l'unica offerta ricevuta, quella congiunta vincolante di ...

Bolloré racconta Canal Plus al cda di Tim : Mentre gli utenti di Netflix raggiungono i 117 milioni, quelli di Canal Plus scendono sotto i 5. Certo Vivendi non è solo pay tv, ma un gruppo media composito che comprende musica (Universal), ...