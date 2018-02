Terremoto | ricostruzione flop | fine lavori solo in 50 case Il fact checking

Terremoto - ricostruzione in Molise : 7 milioni per pagamenti a imprese e professionisti : Nel Bilancio della Regione Molise sono disponibili altri 7 milioni per i pagamenti alle imprese e ai professionisti che hanno condotto lavori nei comuni interessati dal Terremoto: lo hanno reso noto il presidente Paolo di Laura Frattura e il consigliere delegato Salvatore Ciocca. “Abbiamo a disposizione nuove risorse che ci consentono di onorare gli impegni con le ditte edili e i professionisti che hanno lavorato per ultimare la ...

Terremoto - ddl ricostruzione : incontro con i Comuni e le Province : “Con questo disegno di legge abbiamo definito il quadro normativo per rendere più semplice e veloce la ricostruzione post-sisma, sia privata che pubblica, offrendo adeguati strumenti urbanistici ed edilizi, ma anche opportunità per agevolare lo sviluppo economico dei territori colpiti, con una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del paesaggio”. E’ quanto affermato dalla presidente della Regione Umbria, ...

Terremoto Norcia : dibattito sulla ricostruzione della Basilica : Il vescovo di Norcia, monsignor Renato Boccardo, ha auspicato che la ricostruzione della Basilica venga realizzata su una fusione tra l’antico rimasto in piedi e il contemporaneo: da qui è partito il dibattito, sui social, su come dovrà essere ricostruita la Basilica di San Benedetto di Norcia. In molti, soprattutto residenti, chiedono che torni ad essere come prima. C’è anche chi propone una consultazione referendaria tra la ...

Terremoto Belice : “Ricostruzione infinita - Valle ancora ferita ma non morta” : “Desidero farmi voce di tutti i sindaci e delle popolazioni della Valle, nel ringraziare il presidente della Repubblica per la sua presenza nel Belice, nel giorno in cui facciamo memoria del terribile evento sismico che 50 anni fa ha sconvolto i nostri paesi e le nostre vite, lasciando segni indelebili nella storia di ciascun cittadino del Belice e ferite ancora aperte nel nostro territorio“: lo ha dichiarato oggi Nicola Catania, ...

Terremoto - il commissario per la ricostruzione : “600 cantieri sulle aree private” : “La prima fase della ricostruzione è stata avviata. Le dimensioni del Terremoto sono talmente grandi che non è ancora finito il monitoraggio di tutte le opere pubbliche. Oggi sulla ricostruzione privata abbiamo attivato 600 cantieri. Abbiamo necessità di dare fiducia ai cittadini. La ricostruzione è un obiettivo poderoso ma alla portata del paese”. Così la commissaria straordinaria per la ricostruzione, Paola de Micheli, durante la ...

Dopo il Terremoto la ricostruzione impossibile - nel mirino chiunque decida. Come a Norcia : Spendere sta diventando più complicato che trovare le risorse. È un problema che complica la vita agli amministratori pubblici, ma che rischia di deprimere la vita e la vitalità dei cittadini delle nostre comunità. Sia nelle attività ordinarie, sia in quelle emergenziali.Penso ai quasi 30 milioni di euro recuperati in bilancio dal mio Comune, Ascoli Piceno: scuole, strade, ponti, poste ciclabili e nuovi ...

Terremoto : “Norcia nel 2018 deve essere un grande teatro della ricostruzione a cielo aperto” : “Dobbiamo tornare ad essere competitivi e attrattivi sui mercati internazionali nel più breve tempo possibile e dopo l’anno appena trascorso a fronteggiare l’emergenza post sisma, adesso entriamo nei mesi clou per avviare la reale ripartenza della città e dell’intera Valnerina colpita dal sisma. Norcia nel 2018 deve essere un grande teatro della ricostruzione a cielo aperto, ci attendiamo l’avvio di tutti i cantieri ...

Il discorso di fine anno di Mattarella : 'Continui l'impegno per la ricostruzione del Centro Italia dal Terremoto' Il presidente della ... : 'Vicinanza' a tutti coloro che vivono le festività in condizioni di disagio, 'per le conseguenze dei terremoti che hanno colpito larga parte dell'Italia centrale. Gli interventi per la ripresa e la ...

Terremoto L’Aquila - De Micheli : “Il Governo accelera la ricostruzione” : Nel quadro dell’azione in corso per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2009 il Governo “accelera e intensifica, in quest’ultimo scorcio del 2017, iniziative e decisioni che prefigurano e consolidano lo scenario di rinascita del territorio aquilano alimentando lo sforzo gia’ in atto e i positivi risultati gia’ conseguiti”. Il Cipe, nella seduta di ieri, ha approvato una serie di proposte, ...

Terremoto - approvato il secondo piano delle opere di ricostruzione : al Lazio 135 milioni : La Cabina di regia della ricostruzione post-Terremoto, presieduta dal Commissario straordinario del Governo, Paola De Micheli, su proposta dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione del Lazio, ha approvato il secondo piano di opere pubbliche stanziando, a favore dei 15 Comuni del cratere reatino, dell’amministrazione provinciale di Rieti e della Regione Lazio, l’importo complessivo di 135 milioni di euro. Lo stanziamento, ...

Terremoto : “Semplificare le norme per l’avvio di ricostruzione” : “Semplificazione delle normative per consentire un regolare avvio della ricostruzione post sisma sia per edifici con danni lievi sia per quella pesante“: è quanto hanno chiesto, in una conferenza stampa a Spoleto, i consiglieri di minoranza nel Comune di Norcia Lavinia D’Ottavio, Giampaolo Stefanelli e Francesco Filippi. “Dobbiamo togliere i vincoli che fanno da tappo alla ricostruzione e permettere ai cittadini di ...

Terremoto : nasce Renovo - la rete di imprese per la ricostruzione del Centro Italia : Si chiama Renovo ed è la prima rete di imprese che riunisce imprenditori del settore edile, per la precisione, 70 imprese che hanno deciso di unire le loro forze per ricostruire responsabilmente il territorio duramente provato dai sismi del 2016 e del 2017. “La rete – spiega l’architetto Paolo Capriotti, co-ideatore dell’iniziativa – è formata principalmente da imprese con sede nei luoghi colpiti dal sisma, sia per assicurare e ...

Il Terremoto e il Natale della ricostruzione : un video racconta le emozioni e la speranze incarnate nel Polo del Gusto di Amatrice costruito in tempi record : È passato poco più di un anno da un evento sismico catastrofico che ha colpito al cuore Amatrice, causando un numero altissimo di vittime. Venti secondi, interminabili, e il centro storico della bellissima Amatrice, adagiata sull’Appenino laziale, si è sgretolato su se stesso lasciando nei sopravvissuti la certezza di una irreversibile discontinuità. A più di un anno di distanza da quel disastro, un video racconta gli sforzi per ricostruire gli ...

Terremoto - De Micheli : da Camera 80 mln per ricostruzione post sisma : L'Aquila - "Grazie a un emendamento bipartisan, sottoscritto da tutti gli schieramenti politici - primo firmatario il vicepresidente della Camera Simone Baldelli, seguono i vicepresidenti Marina Sereni, Luigi Di Maio, Roberto Giachetti, i questori Stefano Dambruoso, Gregorio Fontana e Paolo Fontanelli, nonché tutta la Commissione Bilancio - i risparmi della Camera dei deputati che ammontano a 80 milioni di euro andranno a ...