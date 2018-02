Tensione per Salvini a Pisa | antagonisti contro la polizia

Atlantia - ok assemblea a esTensione termine aumento per OPA Abertis : Teleborsa, - L'assemblea dei Soci di Atlantia , riunitasi oggi 21 febbraio 2018 in sede straordinaria sotto la presidenza del Dott. Fabio Cerchiai , in merito all'Offerta pubblica di acquisto e/o ...

Atlantia - ok assemblea a esTensione termine aumento per OPA Abertis : L'assemblea dei Soci di Atlantia , riunitasi oggi 21 febbraio 2018 in sede straordinaria sotto la presidenza del Dott. Fabio Cerchiai , in merito all' Offerta pubblica di acquisto e/o scambio ...

Atlantia giù nel giorno assemblea per esTensione aumento capitale OPA Abertis : Oggi, 21 febbraio 2018, è stata convocata l'assemblea straordinaria di Atlantia per estendere i termini per l'esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell' OPA su Abertis dal 30 aprile al 30 ...

Palermo - alta Tensione dopo l'aggressione di Ursino. Perquisizioni in corso : L'agguato da parte di un gruppo a volto coperto. Gli uomini della polizia di Stato nella notte hanno perquisito le abitazioni di alcuni attivisti dei centri sociali e lo studentato occupato "Malarazza" di via Cavour

Spazio : “sonnellino” inaspettato per la sonda Mro - calo di Tensione nelle batterie : Dopo quasi 12 anni a spasso intorno a Marte e oltre 317 terabit di dati, si è presa un piccolo break: la ‘bella addormentata’ in questione è Mro (Mars Reconnaissance Orbiter), sonda della Nasa progettata per studiare la storia dell’acqua sul pianeta e caratterizzarne il clima, che dal 15 febbraio si trova in modalità stand by. La misura è stata adottata in via precauzionale dopo che è stato rilevato un inaspettato calo di ...

Mattino 5 - ancora aria di Tensione tra Federica Panicucci e Federico Vecchi. E Tiberio Timperi tira una frecciata : Si continua a respirare un’aria di forte tensione nello studio di Mattino 5. Archiviato (più o meno) il fuori onda di Federica Panicucci ai danni di Federico Vecchi e nonostante le scuse dei giorni scorsi della biondissima conduttrice, il clima fra i due padroni di casa non sembra dei migliori. Anche la puntata di lunedì 19 febbraio si è aperta con uno scambio di battute piccanti. “Perdonami un attimo Federica, posso ringraziare la gente ...

Infortunio Bernardeschi / Juventus - iperesTensione del ginocchio sinistro : Allegri in apprensione : Infortunio Bernardeschi, Juventus news: iperestensione del ginocchio sinistro, Massimiliano Allegri in apprensione per le condizioni dell'attaccante esterno. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 15:27:00 GMT)

Rosa Perrotta-Alessia Mancini - è alta Tensione : brucia la cappanna dei naufraghi : Continua a crescere la tenzione tra Alessia Mancini e Rosa Perrotta su l 'Isola dei Famosi . I naufraghi hanno dovuto far fronte all'ennesima, imprevista, difficoltà: la loro capanna ha preso fuoco e ...

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 16 febbraio 2018 : Toro in ripresa - momento di Tensione per Vergine : Paolo Fox, Oroscopo Oggi 16 febbraio 2018, ai microfoni di LatteMiele. Previsioni segno per segno: Gemelli pieni di cose da fare, Pesci ottimisti e positivi. Leone stare da soli per non soff(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 19:38:00 GMT)

Casapound - Tensione alla “passeggiata per la sicurezza” di Roma : calci e sputi a ragazze che contestavano : Tensioni, spintoni e calci a piazza Vittorio a Roma, nel corso di un presidio organizzato da una trentina di militanti di Casapound. Alcune ragazze hanno contestato i militanti della tartaruga frecciata, chiamandoli “razzisti” e ottenendo in risposta calci e anche uno sputo a favore di telecamera. “Quello che è successo nei giorni scorsi dimostra che la politica per fermare immigrazione e criminalità sia soltanto una ...

Reggio Calabria - CISL : 'i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego avranno un contratto di lavoro con un'esTensione oraria ... : Infine, stante le difficoltà riscontrate dall'ente, per il pagamento della retribuzione del mese di gennaio 2018, su richiesta dei sindacati, la parte politica della Città Metropolitana ha assunto l'...

Tensione nel Mar Egeo : pattuglia turca sperona guardacoste greco. Erdogan : "Non sottovalutateci" : Il presidente turco parla al gruppo parlamentare Apk. Attacco anche a Grecia, 'iniziative opportunistiche nell'Egeo'. Da venerdì, la marina militare di Ankara blocca le trivellazioni della piattaforma Saipem 12000 dell'Eni al largo di Cipro