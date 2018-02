Teatro Ragazzi | doppio appuntamento a Chiaravalle e Senigallia

Pirandello a Teatro per i bambini e ragazzi : Rivolta alle scuole del territorio, propone spettacoli realizzati ad hoc per bambini e ragazzi , dalle scuole dell'infanzia, alle superiori, toccando molteplici temi e diverse tecniche espressive. ...

Vittoria - Teatro Ragazzi : domenica in scena "Lo specchio sincero" : Agata, insieme al suo fidato cavallo-amico Ombra, viaggerà fino in capo al mondo, incontrando uno specchio solo e bugiardo e una panettiera sorda e scontrosa che l'aiuteranno a compiere l'ardua ...

Roma. Teatro Cometa Off : torna la grande storia raccontata ai ragazzi : torna al Teatro Cometa Off di Roma il 25 e 26 gennaio “ProjectScuola-III Edizione” la rassegna teatrale dedicata agli studenti, a cura dell’Associazione Ariadne – Compagnia Teatro A. Due matinée che vedranno in scena lo spettacolo per ragazzi “Ascolta, Israele”…Continua a leggere →

Al Cine Teatro di Valenza da domenica prossima la nuova programmazione del pomeriggio per ragazzi amanti dell'azione : ... di intensa frequentazione a tutto tondo, non vincolata alla semplice rituale fruizione di spettacoli teatrali rivolti ad una unico target di pubblico, ma una vera agorà multiforme e versatile, dove ...

Roma - prof arrestato per violenza sessuale - le accuse nelle chat dei ragazzi : 'Durante Teatro succedeva di tutto' : 'Ma hai sentito cosa è successo?'. 'Non so cosa pensare e non so come dirlo a mio figlio'. Di fronte alle vetrate dell'istituto Massimiliano Massimo all'Eur scuola paritaria e cattolica su quei ...