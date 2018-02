Teatro | all' Instabile di via Cecchi ' Processo alle streghe'

Fasano - Brindisi - - Terza edizione del "Teatro Famiglia" cartellone artistico dedicato ai bambini e alle loro famiglie. : Inoltre chi aderirà ai 4 spettacoli potrà partecipare gratuitamente al mini Corso di Magia tenuto dal Mago Ninì in data 08 aprile 2018 in orario da comunicare. Info e biglietti: 3938975459

Teatro Ferrara - nel posto per i disabili c’è balaustra di metallo che impedisce la vista. La soluzione? La promisero nel 2013 : Una balaustra di metallo all’altezza degli occhi che impedisce agli spettatori disabili di vedere lo spettacolo. Quando Cecilia Sorpilli è arrivata al Teatro comunale di Ferrara e ha chiesto del posto riservato per lei in carrozzina, è stata accompagnata nei palchetti di secondo ordine e lì ha trovato le sbarre che impediscono la visuale. E, denuncia a ilfattoquotidiano.it, non era la prima volta: “L’ho segnalato già nel ...

Teatro : Verona - riapre con nuovo allestimento Museo Rame – Fo : Verona, 21 feb. (AdnKronos) – A pochi mesi dal 20° anniversario dell’assegnazione del premio Nobel per la letteratura a Dario Fo, sabato 24 febbraio, riapre al pubblico, con un nuovo allestimento, il MusALab, Museo Archivio Laboratorio Franca Rame Dario Fo. L’inaugurazione si terrà alle ore 11.30, nella sede dell’Archivio di Stato, in via Santa Teresa 12. Il Museo potrà poi essere visitato dal 28 febbraio, dal lunedì al ...

Teatro : Verona - riapre con nuovo allestimento Museo Rame - Fo : Verona, 21 feb. (AdnKronos) - A pochi mesi dal 20° anniversario dell'assegnazione del premio Nobel per la letteratura a Dario Fo, sabato 24 febbraio, riapre al pubblico, con un nuovo allestimento, il MusALab, Museo Archivio Laboratorio Franca Rame Dario Fo. L’inaugurazione si terrà alle ore 11.30, n

Teatro Al Cavallino Bianco al Teatro Alfieri di Torino sabato 24 febbraio ore 15.30 e 20.45 e domenica 25 febbraio ore 15.30 : ... Prezzi biglietti singoli Festival operetta , riduzioni valide tutti i giorni, : posto unico euro 23.50 + euro 1.50 prev rid.unificato , und 26, ov 60, Abbonati e Convenzionati Torino Spettacoli, ...

Bambini e lirica - il Teatro alla Scala conquista i più piccoli con Il barbiere di Siviglia : in programma 4 nuove repliche : Altro che “roba da vecchi”, la lirica oggi piace sempre di più ai Bambini. Tanto che il Teatro alla Scala di Milano ha dovuto aggiungere quattro repliche alle 25 già previste nell’ambito del progetto Grandi spettacoli per piccoli. Dal 2014, quando l’iniziativa ha preso il via, oltre 150mila bimbi si sono seduti sulle poltrone del celebre Teatro meneghino, per godersi le rivisitazioni di grandi opere ...

Matteo Vallicelli il 2 marzo al Teatro Franco Bicini : PERUGIA " Un marchio giovane ma che, in pochi anni, è già diventato sinonimo di curiosità verso le nuove frontiere della musica e coraggio nel proporre sonorità all'avanguardia. Con una serie di tre ...

Teatro Quirino. "La signora delle Camelie" dal 27 febbraio all'11 marzo : ... scene e regia MATTEO TARASCO personaggi e interpreti Margherita Gautier Marianella Bargilli Armando Duval Ruben Rigillo Monsieur Duval Carlo Greco Prudance Silvia Siravo ORARI SPETTACOLI da martedì ...

Via alla seconda edizione di Teatro Ex Carbonaia : "Love is in the hair" apre la rassegna : Al termine degli spettacoli sarà offerta al pubblico una degustazione di vino curata dalla storica cantina Fattoria Santa Vittoria di Pozzo della Chiana. Consigliata la prenotazione. Informazioni e ...

All'Accademico di Bagni di Lucca 'Miseria e Nobiltà' con Elsinore Teatro : Appuntamento al Teatro Accademico di Bagni di Lucca con Miseria e Nobiltà , un classico della commedia napoletana. A portare in scena il testo di Edoardo Scarpetta domenica , 18 febbraio, è il centro ...

Roma - 21 febbraio : Giacomo Leopardi - ritratto intimo d'autore al Teatro Palladium : Prezzi spettacoli: intero ' 15 / ridotto ' 10 / studenti ' 5 Prevendite: biglietteria.Palladium@uniRoma3.it - tel. 327 2463456 , orario 10:00-13:00 / 15:00 " 20:00, www.liveticket.it/TeatroPalladium

Napoli Teatro Festival - parata di star dalla Huppert alla Casta : Gli spettacoli in regione vedranno in scena anche Alessio Boni, Alessandro Preziosi, Luca Zingaretti. La Danza sarà presente con 8 titoli internazionbali e la musica con 8 concerti tra il Cortile d'...

Fotografia - incisione - Teatro - cucina e molto altro : grande successo per la Settimana della creatività all'ISC "Da Vinci - Ungaretti" : ... espressività, corporeità, linguaggi digitali, verbali, non verbali, con l'obiettivo di aiutare i bambini ed i ragazzi ad entrare in contatto con la bellezza del mondo, a scoprire se stessi e il ...

Il Teatro Bobbio di Trieste taglia dal cartellone il bar Cristallo : Il locale mai riaperto dopo l'allagamento di fine luglio 2016. Il gestore: 'C'è ancora la muffa'. Amabilino: 'È a posto'