Superbike | Round Australia 2018 | Lorenzo Savadori chiude al comando la prima giorna di

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Il Mondialeha ufficialmente preso il via con le prime tre sessioni di prove libere in vista del Gran Premio di. Il più veloce del venerdì di Phillip Island è stato il nostro(Aprilia) che ha saputo segnare il miglior tempo nella FP2 in 1:30.407 (dopo che nellasessione, bagnata, aveva chiuso in 1:44.698 e nella FP3 aveva segnato 1:31.982). Alle sue spalle, nella classifica combinata, troviamo il britannico Leon Camier (Honda) con 1:30.722 (sempre nella FP2, a 315 millesimi dalla prestazione di). Terza posizione per l’irlandese Eugene Laverty (Aprilia) a 339 millesimi. Per trovare le due Kawasaki dobbiamo scendere in quarta e quinta posizione con Tom Sykes (1:30.746 che precede Jonathan Rea in 1:30.882). Sesta posizione per Marco Melandri (Ducati) a 566 millesimi da, ed a uno da Rea, mentre è in settima ...