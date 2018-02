Superbike Australia | Savadori è il più veloce nelle libere

Superbike - Round Australia 2018 : Lorenzo Savadori chiude al comando la prima giorna di prove libere poi Camier e Laverty - quinto Rea davanti a Melandri : Il Mondiale Superbike 2018 ha ufficialmente preso il via con le prime tre sessioni di prove libere in vista del Gran Premio di Australia. Il più veloce del venerdì di Phillip Island è stato il nostro Lorenzo Savadori (Aprilia) che ha saputo segnare il miglior tempo nella FP2 in 1:30.407 (dopo che nella prima sessione, bagnata, aveva chiuso in 1:44.698 e nella FP3 aveva segnato 1:31.982). Alle sue spalle, nella classifica combinata, troviamo il ...