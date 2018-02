Studenti del Curcio di Ispica all' Expo Odonto Sud

Una scelta oltre la vita : gli Studenti del Majorana di Brindisi organizzano convegno sulla donazione organi : Gli studenti hanno anche previsto una Diretta Streaming dell'evento sulla pagina Facebook dell'istituto ed hanno inoltre invitato ufficialmente a presiedere al convegno il Prefetto di Brindisi, Dott. ...

Trump agli Studenti superstiti delle stragi : «Armiamo gli insegnanti» : In America alle armi si risponde con le armi. Sembra questo l'orientamento del presidente Trump dopo l'ultimo massacro in una scuola, a Parkland, in Florida, dove un ex studente di liceo, Nikolas Cruz,...

Dopo la strage Trump ascolta gli Studenti sul tema delle armi : Ci sono anche alcuni dei sopravvissuti alla strace del liceo Marjory Stoneman Douglas, in Florida tra gli studenti e i genitori che oggi sono arrivati alla Casa Bianca, dove il presidente Donald Trump ...

Vitalizi - il testamento del consigliere sardo del Pci : “Dono i miei 450mila euro agli Studenti in difficoltà economiche” : I suoi Vitalizi andranno all’Ente per il diritto allo studio di Cagliari per finanziare borse di studio per aiutare studenti meritevoli e in difficoltà economiche. Aveva deciso così Francesco Cocco, esponente sardo del Pci deceduto lo scorso dicembre, scrivendolo nero su bianco nel suo testamento. L’eredità di 450mila euro, frutto del Vitalizio per la sua attività di consigliere regionale dal 1984 al 1994, verrà donata ...

Florida : nuova protesta degli Studenti del liceo Parkland : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Feltrin e Viotto ambasciatori dello sport tra gli Studenti : 'Le Giornate dello sport - ha dichiarato l'Assessore allo sport - Stefania Moro - sono state per gli studenti l'occasione per sperimentare e provare discipline sportive che generalmente non vengono ...

Università - gli Studenti chiedono il rimborso delle tasse : l'Udu va al Tar : Battaglia sul tema alla Statale di Milano: "Agli studenti vengono chiesti oltre 34,1 milioni in più rispetto al tetto". L'ateneo: "Legge rispettata. E da noi...

Con @astroPaolo Studenti dietro le quinte della missione Vita : Lui è un grande esempio di tenacia, di studio, di approfondimento, di valore della scienza e della ricerca che è quella che migliorerà il mondo".Nespoli si dice molto soddisfatto del lavoro svolto ...

Roma : proiezione del docufilm “Expedition” - un giorno di scuola “spaziale” per 200 Studenti : Un giorno di scuola fuori dall’ordinario quello vissuto questa mattina da un nutrito gruppo di studenti Romani che hanno avuto l’opportunità di partecipare alla proiezione del docufilm Expedition in compagnia di Paolo Nespoli. Il documentario – spiega l’ASI – racconta le varie fasi di preparazione della missione Vita, che ha portato Nespoli in orbita per quasi sei mesi sulla Iss. Alla proiezione presente anche la ...

L'astronauta Paolo Nespoli interrogato dagli Studenti delle scuole romane e poi in visita al presidente Mattarella : Dalla raffica di domande degli studenti all'incontro con il presidente Mattarella al Quirinale. Paolo Nespoli è tornato con i piedi per Terra dopo la missione Vita sulla stazione spaziale ...

Lombardia - finti tablet del referendum : costati 23 milioni - sono inservibili per gli Studenti : MILANO Per 24.400 voting machine la Regione Lombardia ha speso 23 milioni di euro. Era il 22 ottobre 2017 quando gli apparecchi elettronici hanno sostituito , male per la verità, dato che il sistema ...

Il baskin incontra gli Studenti della scuola media di Altopascio : Lo sport è per tutti e attraverso di esso è importante lavorare per non far crescere la discriminazione. Per questo, al termine della giornata, avremo un confronto con i partecipanti per capire cosa ...

Fisco & Scuola : "Pag e Tax" incontrano gli Studenti dell'Alberghiero "P. Artusi" di Riolo Terme : ... oltre 120 ragazzi delle quinte classi sono stati coinvolti nella terza edizione del Progetto 'Fisco & Scuola' organizzato dai docenti di Economia Esposito Michelangelo e Rigillo Giovanni. Il ...

Sparatoria Florida - Studenti sotto i banchi e urla di terrore : il video girato dentro l’aula del liceo di Parkland : Il video è stato girato con un cellulare da uno studente della Marjory Stoneman Douglas High School, il liceo americano dove ieri, 14 febbraio, un ex studente ha aperto il fuoco uccidendo 17 persone. Nel filmato, poco più di 10 secondi girati in un’aula della scuola, si vede una studentessa accucciata a terra e sentono gli spari e le urla terrorizzate dei ragazzi L'articolo Sparatoria Florida, studenti sotto i banchi e urla di terrore: il ...