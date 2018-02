Spread Btp chiude in rialzo a 141 punti

Collocati 4 miliardi di Ctz e Btp - tassi in rialzo. Sale lo Spread : Il Tesoro ha collocato quattro miliardi complessivi di Ctz e Btp indicizzati all'inflazione, raggiungendo l'ammontare massimo programmato per l'asta di oggi. Il Btp indicizzato maggio 2022 è stato ...

Spread Btp/Bund apre stabile a 137 : ANSA, - ROMA, 23 FEB - Apertura stabile per lo Spread fra Btp e Bund tedesco che ieri aveva visto un balzo dopo che il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker ha evocato per l'Italia lo "...

Voto - Juncker terrorizza i mercati Piazza Affari maglia nera dell'Ue E lo Spread Btp-Bund torna a correre : Piazza Affari maglia nera in Europa, con il Ftse Mib che fin dall'inizio delle contrattazioni è stato in territorio negativo e poi ha ampliato le perdite fino a cedere lo 0,84% in chiusura (dopo il picco negativo con un -1,5%). A pesare sulla Piazza milanese nel pomeriggio sono state