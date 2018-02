Speed skating | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Andrea Giovannini | la mass start del

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Francesca Lollobrigida - prima attrice nella mass start a Cinque Cerchi : Sabato 24 febbraio alle ore 12.00 Francesca Lollobrigida tornerà sul ghiaccio del Gangneung Oval per la sua mass start. Dopo una lunga attesa, riempita da due buone prestazioni nei 3000 e 1500 metri, la pattinatrice romana si prepara all’appuntamento più atteso della sua Olimpiade. Tutto in una giornata: si partirà dalle semifinali (saranno 2), le migliori otto accederanno all’atto conclusivo e da lì poi ci si giocheranno le carte a ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone? Orario d'inizio e come ... : La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. SABATO ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone? Orario d’inizio e come vedere la mass start in tv : Sabato 24 febbraio si disputano le mass start di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Questa specialità farà il proprio debutto ai Giochi, una prima volta assoluta per la gara corpo a corpo su pista lunga. Lo spettacolo è assicurato e l’Italia si gioca delle importanti chance di medaglia: Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone puntano al podio a cinque cerchi, un traguardo che sembra essere assolutamente alla ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei 1000 metri maschili titolo all’olandese Kjeld Nuis. Mirko Giacomo Nenzi trentesimo : Lo Speed skating ha assegnato l’ultimo titolo prima delle mass start alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nei 1000 metri maschili si è imposto l’olandese Kjeld Nuis in 1’07″95, beffando per appena 0″04 il norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen. Medaglia di bronzo al sudcoreano Kim Tae-Yun, terzo a 0″27. Mirko Giacomo Nenzi, che ha coperto la distanza in 1’10″16, a 2″21 dal vincitore, ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei 1000 metri maschili titolo all’olandese Kjeld Nuis. Mirko Giacomo Nenzi chiude al 30° posto : Lo Speed skating ha assegnato l’ultimo titolo prima delle mass start alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nei 1000 metri maschili si è imposto l’olandese Kjeld Nuis in 1’07″95, beffando per appena 0″04 il norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen. Medaglia di bronzo al sudcoreano Kim Tae-Yun, terzo a 0″27. Mirko Giacomo Nenzi, che ha coperto la distanza in 1’10″16, a 2″21 dal vincitore, ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : nei 1000 metri maschili Kjeld Nuis batte Håvard Holmefjord Lorentzen. Mirko Giacomo Nenzi di nuovo al 30° posto. : Ultima gara prima delle mass start per lo Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 quella di oggi, venerdì 23 febbraio: alle 11.00 si disputerà la finale dei 1000 metri maschili. Il norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen, leader della classifica di Coppa del Mondo di distanza, dovrà guardarsi dagli olandesi Kjeld Nuis, Kai Verbij e Koen Verweij. Unico italiano in gara tra i 36 finalisti sarà Mirko Giacomo Nenzi, reduce dal 30° ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : nei 1000 metri maschili Håvard Holmefjord Lorentzen sfida gli olandesi. Mirko Giacomo Nenzi di poco sopra 1’10” : Ultima gara prima delle mass start per lo Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 quella di oggi, venerdì 23 febbraio: alle 11.00 si disputerà la finale dei 1000 metri maschili. Il norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen, leader della classifica di Coppa del Mondo di distanza, dovrà guardarsi dagli olandesi Kjeld Nuis, Kai Verbij e Koen Verweij. Unico italiano in gara tra i 36 finalisti sarà Mirko Giacomo Nenzi, reduce dal 30° ...

Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone - aggrappati alle sorelle d’Italia nella mass start : La mass start femminile di Speed skating come ultima occasione per puntare all’oro alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia si trova ancora in corsa per la top10 nel medagliere, ma è costretta a vincere almeno un altro titolo, sperando al tempo stesso che la Svizzera non faccia altrettanto. Domani, sabato 24 febbraio, la chance maggiore arriverà dal ghiaccio e, ancora una volta, dalle donne. La mass start fa il suo ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : nei 1000 metri maschili Håvard Holmefjord Lorentzen sfida gli olandesi. Mirko Giacomo Nenzi per una bella prestazione : Ultima gara prima delle mass start per lo Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 quella di domani, venerdì 23 febbraio: alle 11.00 si disputerà la finale dei 1000 metri maschili. Il norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen, leader della classifica di Coppa del Mondo di distanza, dovrà guardarsi dagli olandesi Kjeld Nuis, Kai Verbij e Koen Verweij. Unico italiano in gara tra i 36 finalisti sarà Mirko Giacomo Nenzi, reduce dal 30° ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv di sabato 24 febbraio. Tutti gli azzurri in gara nelle mass start : Ultime gare per lo Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 quelle di domani, sabato 24 febbraio: alle 12.00 il via con le semifinali della mass start femminile, alle 12.45 inizio di quelle maschili. Alle 13.30 la finale femminile, alle 14.00 quella maschile. Saranno tre gli italiani in gara, due tra le donne ed uno tra gli uomini. Per quanto concerne la gara maschile, scenderà in pista Andrea Giovannini, mentre ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i 1000 metri maschili saranno olandesi? Nenzi al via per gli azzurri : Penultimo giorno di gare per lo Speed skating a Cinque Cerchi sul Gangneung Oval. In scena gli atleti dei 1000 metri maschili per questo penultimo atto del pattinaggio pista lunga e le attese sono tutte per la squadra olandese. I Paesi Bassi, compagine dominante della specialità in questi Giochi con 6 ori, 4 argenti e 3 bronzi, ha subito alcune battute d’arresto nelle ultime gare disputate sul ghiaccio coreano e la prova del chilometro è ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv di venerdì 22 febbraio. Tutti gli italiani in gara nei 1000 metri : Penultimo giorno di gare per lo Speed skating a Cinque Cerchi sul Gangneung Oval. In scena gli atleti dei 1000 metri maschili per questo penultimo atto del pattinaggio pista lunga. Inutile dire che l’Olanda vuol recitare la parte della prima attrice dopo le ultime battute d’arresto mentre l’Italia avrà il solo Mirko Giacomo Nenzi. Possibilità per andare a medaglia nulle per il velocista tricolore che spera di ottenere un buon ...

Speed skating - Nicola Tumolero si è rotto il tendine tibiale! Letale caduta alle Olimpiadi - addio ai Mondiali : Nicola Tumolero si è rotto il tendine tibiale anteriore della gamba destra. Questo è il pessimo referto medico per il veneto, bronzo sui 10000m alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurro era caduto al termine della finale per il quinto posto con la staffetta e si era toccato con un compagno di squadra, il contatto con le lame si è rivelato fatale. L’atleta è stato suturato chirurgicamente all’ospedale di Gangneung. ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il team pursuit azzurro può sorridere pensando al futuro : Il Gangneung Oval oggi ha premiato a sorpresa Norvegia e Giappone nelle prove ad inseguimento a squadre maschili e femminili di queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Olanda, favoritissima in entrambe gare, ha raccolto “solo” un bronzo ed un argento e l’amarezza nei volti dei pattinatori dei Paesi Bassi è palpabile. Amarezza inevitabile anche negli sguardi dei giovani membri del team pursuit italiano. Andrea ...