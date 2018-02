Spazio | il docufilm “Expedition” conquista Houston | premiere alla NASA

meteoweb.eu

: RT @Agenzia_Dire: A Roma 200 studenti delle scuole medie assistono alla proiezione di #Expedition, il docufilm in cui l'astronauta #PaoloNe… - RED_269 : RT @Agenzia_Dire: A Roma 200 studenti delle scuole medie assistono alla proiezione di #Expedition, il docufilm in cui l'astronauta #PaoloNe… - webnauta5_9 : RT @Agenzia_Dire: A Roma 200 studenti delle scuole medie assistono alla proiezione di #Expedition, il docufilm in cui l'astronauta #PaoloNe… - AriannaAmbrosi0 : RT @notiveri: La lezione di Paolo Nespoli, l’uomo dei record nello spazio, agli studenti romani: In occasione della proiezione del docufilm… -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Expedition sbarca a. Il documentario diretto e prodotto da Alessandra Bonavina ha avuto la suaal Johnson Space Center, centro voluto dal presidente Lindsay Johnson e a lui dedicato. Una prima assoluta per un documentario realizzato su una missione spaziale dell’ASI. Non era infatti mai successo che una produzione italiana trovasse ospitalità in una sede dell’agenzia spaziale americana. E lo ha fatto con tutti gli onori. Il documentario – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – è stato proiettato nell’auditorium Teague dove il giorno prima gli equipaggi delle Expedition 52 e 53 avevano riportato ai colleghi della base il lavoro da loro svolto. Ildiretto da Alessandra Bonavina che narra il dietro le quinte della missione VITA di Paolo Nespoli ha raccolto applausi e commenti a volte entusiastici, colpiti dscelta di un racconto che ...