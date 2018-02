Spagna | il governo chiede misure forti all' Uefa dopo il morto di Bilbao

Atlantia : ok governo Spagna su Abertis : (ANSA) - MILANO, 26 GEN - Il governo spagnolo ha approvato l'acquisto delle azioni di Abertis da parte di Atlantia se l'Opa del gruppo italiano avrà successo. Lo ha detto il portavoce del governo ...

Governo debole e crisi catalana : solo 13 leggi varate in Spagna : Madrid Dopo lo spettro della paralisi politica poi diventato realtà tra il 2015 e il 2016, con due turni elettorali, inediti per la sua tradizione democratica, e trecento giorni di consultazioni per eleggere un Governo, debole e frammentato, ora la Spagna deve affrontare la paralisi totale della sua produzione legislativa del 2017 e, si teme, anche del 2018.La già colpevole ripetizione delle elezioni legislative, prima a dicembre 2015 e poi a ...