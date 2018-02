Sopra così | sotto il Lato B più grande del mondo | schiaffo alla Kardashian Guarda

“Eri così bello… Ti sei rovinato!”. Il ‘nuovo’ Marco Mengoni divide i fan. Tutti pazzi per la foto postata da Jovanotti - ma Soprattutto tutti concentrati sul cambiamento drastico del cantante. Anche secondo voi era meglio prima? : Belle notizie per Marco Mengoni, che con Giorgia taglia un altro importate traguardo: il loro primo singolo, Come neve, è disco di Platino. Il brano è uscito il 1 dicembre 2017, dopo giorni e giorni di indizi sparsi sui social dei due artisti e fa parte di Oronero Live, l’album della cantante che contiene il best of del suo scorso tour, più alcune canzoni inedite, pubblicato 19 gennaio 2018. Per Marco, invece, quello ottenuto con ...

Inail - così la tassazione occulta che vale 32 miliardi pesa Soprattutto sulle spalle degli artigiani : Altro che “piccolo è bello”. Nuovi dati mettono in luce quanto la tassazione occulta operata sulle imprese attraverso i premi Inail ricada soprattutto sulle spalle delle pmi e, in particolare, sugli artigiani. Il dossier pubblicato sull’ultimo numero di FQ Millennium mostra come quella che è un’assicurazione sociale (e che come tale, per legge, non dovrebbe realizzare utili) sia in realtà in avanzo strutturale da molti anni e abbia accumulato un ...

Eva Maria - la ragazza che portò un violino ad Auschwitz : così la musica Sopravvive all'orrore : Un libro per ragazzi racconta la storia di una giovane ebrea torinese e dello strumento, ora ritrovato, che lei riuscì a conservare nel campo di sterminio dove...

"Così non può Sopravvivere". Incinta e disperata : decide di proseguire : (continua dopo le foto) Yvonne ha rivelato di aver trovato un prezioso e valido aiuto nei consigli forniti da altri genitori provenienti da tutto il mondo alle prese con la stessa problematica e ...

Tumori - l’idratazione clinicamente assistita nei malati terminali prolunga la Sopravvivenza di 1-2 giorni : ecco perché è così importante : Un nuovo studio condotto dai ricercatori del Royal Surrey County Hospital NHS Foundation Trust e dell’University of Surrey ha svelato che i malati terminali di cancro a cui vengono dati fluidi, in generale vivono più a lungo. I pazienti in fin di vita che hanno ricevuto idratazione assistita avevano un 26% in più di sopravvivenza, che significa che vivevano in media un giorno e mezzo in più rispetto a coloro che non ricevevano il ...

Disoccupazione in calo all'11% - mai così bassa dal 2012. Ma crescono Soprattutto i posti di lavoro a termine : Il tasso di Disoccupazione a novembre è sceso all'11% dall'11,1% di ottobre, al livello più basso dopo settembre 2012. Lo rileva l'Istat sottolineando che il tasso è diminuito di un punto percentuale ...

