Snowboard | Olimpiadi PyeongChang 2018 | Fischnaller | Coratti | March e Felicetti 4 assi

Olimpiadi Invernali 2018 - Snowboard - sabato si assegnano le medaglie del gigante parallelo olimpico : PGS, tutto in un giorno sabato 24 febbraio: qualificazioni al mattino e finali al pomeriggio con 5 italiani Sarà tutta concentrata a sabato 24 febbraio la lunga corsa verso le medaglie nel gigante ...

Snowboard - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Nadya Ochner mina vagante nel PGS : Siamo agli sgoccioli di questa Olimpiade di PyeongChang: ultime possibilità per quanto riguarda la spedizione italiana per rimpinguare il medagliere. Entra in scena domani stanotte lo Snowboard alpino: se al femminile gli azzurri saranno in quattro e possono giocarsi grandi chance, al femminile al via ci sarà la sola Nadya Ochner. Una stagione tutt’altro che positiva quella dell’altoatesina, che ha fatto fatica sia in PGS (la specialità ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 : il meteo stravolge il calendario! Il nuovo programma e le date del PGS di Snowboard e dello Ski cross di freestyle : Il meteo continua ad essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i rinvii che hanno coinvolto sci alpino e biathlon nella prima settimana e negli ultimi giorni, stavolta tocca a snowboard (altro cambio di programma dopo la finale del Big Air) e freestyle. Le qualificazioni del PGS maschile e femminile di snowboard previste per domani sono slittate di due giorni, da giovedì 22 febbraio a sabato 24 febbraio, in base a un ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : anticipata di un giorno la Finale del Big Air. Nuova data - programma e orari : La Finale del Big Air femminile di Snowboard è stata anticipata a giovedì 22 febbraio, alle 01.30 italiane. Lo spostamento si è reso necessario a causa dell’annunciato maltempo previsto per venerdì, giornata in cui era originariamente programmato questo evento. La prima run si correrà alle 01.30, la seconda alle ore 02.00, la terza alle 02.30 al termine della quale conosceremo la composizione del podio. CLICCA QUI PER IL MINISITO ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nel PGS femminile un’unica favorita - la ceca Ester Ledecka : Vero è che domani, a partire dalle 4.00 di notte si svolgeranno soltanto la qualification run e l’elimination run, ma la prova femminile del PGS, unica prova olimpica dello Snowboard alpino, ha già una sola padrona, la ceca Ester Ledecka, che ha stupito il mondo con l’oro nel supergigante dello sci alpino, e che ora pregusta quella che sarebbe una storica doppietta in due sport diversi nella stessa edizione delle Olimpiadi ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyengChang 2018 : gara apertissima nel PGS maschile. Favorito Nevin Galmarini : Una delle gare più aperte di tutto il programma olimpico: almeno sulla carta non c’è spazio per fare pronostici nel PGS maschile di Snowboard ai Giochi Invernali di PyeongChang 2018, che sarà in scena domani con le qualifiche e sabato con la fase finale che assegnerà le medaglie (a differenza dalla Coppa del Mondo qualifiche ed eliminazione diretta si disputano in un giorno diverso). Andando a vedere l’andamento stagionale il nome ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv di giovedì 22 febbraio. Tutti gli italiani in gara nel PGS : ...22 febbraio ore 04.00 Qualification run PGS femminile ore 04.27 Qualification run PGS maschile ore 04.54 Elimination run PGS femminile ore 05.21 Elimination run PGS maschile Diretta tv e streaming su ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv di giovedì 22 febbraio. Tutti gli italiani in gara nel PGS : Finalmente è giunta l’ora dello Snowboard alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: il PGS, unica specialità olimpica rimasta dopo l’esclusione del PSL, inizierà con l’allineamento dei tabelloni, maschile e femminile, agli ottavi di finale. La fase finale andrà in scena nella notte italiana di sabato 24 a partire dalle ore 04.00. Saranno cinque gli italiani in gara: tra le donne scenderà in pista Nadya Ochner, mentre ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Knight il migliore nelle qualifiche del Big Air. Eliminato Alberto Maffei : Si sono svolge le qualifiche del Big Air di Snowboard alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Conosciamo così i 12 finalisti che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Il miglior punteggio in assoluto è stato ottenuto dal neozelandese Carlos Garcia Knight (97.50), bravo a precedere lo svizzero Jonas Boesiger (96.00) e il canadese (95.75): punteggi decisamente alti nella seconda heat visto che anche il norvegese Torgeir ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG/ Risultati live - programma : Maffei ci prova nello Snowboard : OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG: Risultati live, medagliere, programma e italiani. Cinque finali oggi 20 febbraio, con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 19:22:00 GMT)

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : stanotte le qualificazioni del big air maschile. Alberto Maffei tenta un risultato storico : Lo Snowboard conclude le specialità dedicate al park & pipe con il big air maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: questa notte sono in programma, a partire dall’1.30 ora italiana, le qualificazioni. Ben trentasei atleti, divisi in due heats si daranno battaglia per entrare in finale, prevista per sabato 24 alle 2.00: passeranno all’atto conclusivo i migliori sei di ciascuna heat. Difficile fare un pronostico per ...

Snowboard - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Anna Gasser la migliore nelle qualificazioni del Big Air! È già battaglia con le giapponesi Fujimori e Iwabuchi : Anna Gasser ha ottenuto il miglior punteggio nelle qualificazioni del Big Air a PyeongChang 2018. L’austriaca è la grande favorita, campionessa mondiale in carica e vincitrice delle ultime due Coppe del Mondo, e ha fatto valere la sua legge nelle due run. Nella seconda, infatti, ha ottenuto 98.00, piazzandosi davanti a tutte nella qualificazione che ha premiato le migliori 12 con l’accesso alla finale di venerdì. Gasser è stata ...

Snowboard - Olimpiadi PyeongChang 2018 : scatta il Big Air femminile. Anna Gasser grande favorita. : Inizia un nuovo percorso per lo Snowboard alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: questa notte sarà la volta della qualifica dello spettacolare Big Air, una delle discipline più attese di tutti i Giochi con i suoi salti che davvero fanno esaltare il pubblico. Appuntamento alle 2 italiane con la prima run (saranno due): 26 atlete in gara, ben 12 avanzeranno alla fase finale che assegnerà le medaglie. La grande favorita è l’austriaca ...

Olimpiadi - impresa Ledecka : la star dello Snowboard vince il superG di sci : La 22enne di Praga Ester Ledecka, campionessa nello snowboard parallelo , 14 vittorie in Coppa del mondo e 3 medaglie iridate, e innamorata dello sci alpino , miglior piazzamento un settimo posto ...