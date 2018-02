: #Siria, Macron: 'Avremo nelle prossime ore degli scambi non solo con la Russia ma con tutte le parti' - GioFaggionato : #Siria, Macron: 'Avremo nelle prossime ore degli scambi non solo con la Russia ma con tutte le parti' - CybFeed : #News Siria, Macron e Merkel scrivono a Putin - NotizieIN : Siria, Macron e Merkel scrivono a Putin -

Il presidente francesee la Cancelliera tedescahanno inviato una lettera congiunta aesortando il presidente russo ad appoggiare la bozza di risoluzione di Svezia e Kuwait all'Onu per una tregua umanitaria di 30 giorni,a favore della popolazione. I due leader europei si sono incontrati a Bruxelles mentre al Palazzo di Vetro di New York continua il lavoro per un accordo con la Russia, che ieri si era opposta alla risoluzione.(Di venerdì 23 febbraio 2018)