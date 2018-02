Simone Barbato e Elena Morali | il fidanzato Scintilla geloso? La sua risposta

Elena Morali/ Simone Barbato la porta sulla Isla Bonita (Isola dei famosi 2018) : Elena Morali è una delle ultime arrivate sull'Isola dei famosi 2018. La fidanzata di Scintilla ha confessato a Bianca Atzei il difficile rapporto con i genitori.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 01:19:00 GMT)

Simone BARBATO/ Se Filippo Nardi non sarà eliminato si vendicherà di lui? (Isola dei famosi 2018) : All'Isola dei famosi 2018 SIMONE BARBATO ha trascorso la settimana sull'isola dei pejor lontano da Elena Morali. Il mimo non si è integrato nel gruppo.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 10:02:00 GMT)

Simone Barbato/ Salvo dalla nomination - ma i naufraghi sono sul piede di guerra! (L'Isola dei Famosi 2018) : Simone Barbato, il mimo e cabarettista che sta spopolando all'Isola dei Famosi 2018, è finito in nomination e rischia il "taglio": intanto, pare che ci provi con Elena Morali...(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 23:06:00 GMT)

ALESSIA MANCINI/ In nomination - avrà la meglio su Simone Barbato e Cecilia Capriotti? (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MANCINI, al televoto contro Cecilia Capriotti e Simone Barbato, rischia di lasciare per sempre l'Isola dei Famosi 2018. Sarà lei ad abbandonare il reality?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:16:00 GMT)

Isola dei Famosi : Simone Barbato corteggia Elena Morali? : Simone Barbato si è innamorato di Elena Morali a L’Isola dei Famosi? Stasera andrà in onda la quarta puntata dell’Isola dei Famosi. E verrà finalmente svelato chi tra Alessia Mancini, Cecilia Capriotti e Simone Barbato dovrà per sempre abbandonare l’Honduras e tornare in Italia. Ma quest’ultimo non ha fatto parlare in queste ore solo perchè potrebbe correre il rischio di essere presto eliminato. Cos’altro è ...

Simone BARBATO/ È innamorato di Elena Morali? "Io sono Tarzan - lei è Jane..." (Isola dei Famosi 2018) : SIMONE BARBATO, il mimo e cabarettista che sta spopolando all'Isola dei Famosi 2018, è finito in nomination e rischia il "taglio": intanto, pare che ci provi con Elena Morali...(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 09:05:00 GMT)

Isola dei Famosi : Simone Barbato ignora Cecilia Capriotti : Cecilia Capriotti snobbata da Simone Barbato a L’Isola dei Famosi Come riportato dalle anticipazioni dell’Isola dei Famosi pubblicate sul sito ufficiale, nella notte c’è stato un episodio, che ha già fatto molto discutere i numerosi telespettatori sul web. Cosa è successo stavolta? In pratica Cecilia Capriotti ha chiesto aiuto al comico di Zelig Simone Barbato per alimentare il fuoco. Tuttavia quest’ultimo, impegnato a ...

Isola dei Famosi : il mimo Simone Barbato ha una cotta per Elena Morali : Isola dei Famosi, il mimo Simone Barbato cotto di Elena Morali: ecco cosa è successo Una nuova e strana coppia si è formata all’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Simone Barbato ed Elena Morali, entrati nel programma insieme ormai quasi due settimane fa (anche se in modi diversi). L’amicizia e la simpatia dimostrata da Elena […] L'articolo Isola dei Famosi: il mimo Simone Barbato ha una cotta per Elena Morali proviene da ...

Chi è Simone Barbato? Biografia - età e vita privata del Mimo all'Isola dei Famosi 2018 : Chi è Simone Barbato? Il Mimo dell'Isola dei Famosi 2018, così è meglio conosciuto al grande pubblico, ha fatto il suo ingresso nel cast dell'edizione in corso nella seconda puntata, avventurandosi nella Giungla come concorrente solitario, ma è stato subito scoperto dal resto del gruppo e si è unito a loro. Il Mimo di Zelig e di Avanti un altro ha attirato parecchia curiosità, sono molte le domande che ci sono giunte su di lui e a cui ...

Isola : Simone Barbato - Cecilia Capriotti - Alessia Mancini in nomination : La terza puntata dell’Isola dei Famosi termina con le nomination che spediscono al televoto della prossima settimana Simone Barbato (‘punito’ perché