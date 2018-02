Serie A Udinese-Fiorentina vietata ai tifosi ospiti

Serie A - Udinese-Roma 0-2 - gli highlights della gara [VIDEO] : Con il successo i giallorossi salgono a 50 punti, momentaneamente al terzo posto, mentre i bianconeri restano fermi a 33 L'articolo Serie A, Udinese-Roma 0-2, gli highlights della gara [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Udinese Roma (0-2) : highlights e gol della partita (Serie A 25^ giornata) : Video Udinese Roma (risultato finale 0-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata alla Dacia Arena. Cengiz Under e Perotti fanno volare i giallorossi in Serie A (25^ giornata)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 03:01:00 GMT)

Serie A : Udinese-Roma 0-2 : ROMA, 17 FEB - Ancora nel segno di Under, la Roma trova la terza vittoria consecutiva imponendosi 2-0 a Udine nel primo anticipo della 25/a giornata di Serie A. Il giovane turco, dopo la rete della ...

Serie A - Udinese-Roma 0-2 : sempre più Under : Terza vittoria consecutiva della Roma, terza partita decisa da Cengiz Under. I giallorossi superano per 2-0 l'Udinese alla Dacia Arena nel primo anticipo del sabato della venticinquesima giornata di ...

Serie A Udinese - Oddo : «Regalati due gol alla Roma» : UDINE - Massimo Oddo non cerca scuse e analizza così la sconfitta dell' Udinese contro la Roma: "Oltre all'impegno - spiega l'allenatore a Sky Sport - l'Udinese ha fatto un'ottima partita considerando la forza della Roma. Abbiamo creato ma siamo stati poco lucidi sotto porta e in alcune ripartenze. Poi abbiamo sbagliato alcune uscite ...

Serie A Udinese-Roma 0-2 - il tabellino : UDINE - La Roma supera l' Udinese con il punteggio di 0-2 nella gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Decisivi i gol Under e Perotti nel secondo tempo. Udinese-Roma 0-2: NUMERI E ...

Serie A - Udinese-Roma 0-2 : nel segno di Ünder : Udinese-Roma 0-2: cronaca, statistiche e tabellino Tags: Roma , Udinese , Under Tutte le notizie di Serie A

PAGELLE / Udinese Roma (0-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata) : Le PAGELLE di Udinese Roma (0-2): i voti a tutti i calciatori nella partita di Serie A. Terza vittoria consecutiva per i giallorossi: decidono i gol di Cengiz Under e Diego Perotti(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 17:15:00 GMT)

Serie A - Udinese-Roma 0-2 : decidono Ünder e Perotti : Alla Dacia Arena i giallorossi battono gli uomini di Oddo e sorpassano momentaneamente l'Inter in classifica

Video Gol Udinese-Roma 0-2 : Highlights e Tabellino Serie A 17-02-2018 : Risultato Finale Udinese-Roma 0-2: Cronaca e Video Gol Cengiz Under, Perotti 25° Giornata Serie A 17 Febbraio 2018. Finisce 2-0 per la squadra ospite l’anticipo della 25° giornata di Serie A Udinese-Roma. Una partita che si sblocca tardi grazie all’ennesimo gol di Cengiz Under, il giovane turco che sta incantando tutta Roma, chiusa poi al 90esimo dal subentrato Perotti. Il primo tempo non è certo stato noioso, seppur il ...

Serie A : Udinese-Roma 0-2 : ROMA, 17 FEB - Ancora nel segno di Under, la Roma trova la terza vittoria consecutiva imponendosi 2-0 a Udine nel primo anticipo della 25/a giornata di Serie A. Il giovane turco, dopo la rete della ...

Pagelle/ Udinese Roma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Udinese Roma: i voti a tutti i calciatori che sono scesi in campo alla Dacia Arena nella partita che era valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 16:03:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA/ I giocatori più attesi : quote e ultime notizie (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ROMA: quote e e ultime notizie. Oddo perde Kevin Lasagna in attacco: spazio dal primo minuto per Maxi Lopez con il solito De Paul?.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 13:51:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA/ Quanti duelli al Friuli! Quote e ultime notizie (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ROMA: Quote e e ultime notizie. Oddo perde Kevin Lasagna in attacco: spazio dal primo minuto per Maxi Lopez con il solito De Paul?.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 12:20:00 GMT)