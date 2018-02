Serie A Bologna | Verdi torna tra i convocati di Donadoni

Serie A Bologna - Verdi convocato per il Genoa : Bologna - C'è Simone Verdi tra i 23 giocatori scelti da Roberto Donadoni per la sfida contro il Genoa, in programma domani , sabato, alle ore 18. L'esterno, che durante il mercato invernale ha ...

Serie A Bologna - lavoro differenziato per Verdi : Bologna - Allenamentto mattutino per il Bologna , a porte chiuse, per il Bologna, in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Genoa . Sul terreno sintetico di Casteldebole, il programma ...

Serie A Bologna - per Verdi lavoro differenziato : Bologna - Allenamentto mattutino per il Bologna , a porte chiuse, per il Bologna, in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Genoa . Sul terreno sintetico di Casteldebole, il programma ...

Serie A Bologna - Da Costa e Verdi lavorano a parte : Bologna - Il Bologna è tornato ad allenarsi immediatamente dopo il successo di misura arrivato nel finale del derby contro il Sassuolo. I titolari della gara di ieri hanno svolto lavoro di scarico in ...

Video/ Bologna-Sassuolo - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 25giornata - : Video Bologna Sassuolo , risultato finale 2-1, : highlights e gol della partita che ha visto i felsinei tornare a vincere dopo tre sconfitte di fila.

Serie A Sassuolo - Iachini : «Abbiamo messo paura al Bologna» : BOLOGNA - " Abbiamo fatto un'ottima gara a parte i primi dieci minuti. Purtroppo non siamo stati concreti a differenza dei nostri avversari". Beppe Iachini è amareggiato per la sconfitta subita dal ...

Serie A - Bologna-Sassuolo 2-1. Il tabellino : Bologna-Sassuolo 2-1 MARCATORI : Poli , B, al 12', Babacar , S, al 38' pt, Pulgar , B, al 43' st. BOLOGNA , 4-3-3, : Mirante; Krafth, Gonzalez, De Maio, Torosidis , Helander dal 38' st, ; Dzemaili , ...

Risultati Serie A 25esima giornata : il Napoli ritorna in testa. Vittorie per Bologna e Benevento : Notizie sul tema Highlights Torino-Juventus 0-1, VIDEO gol del derby: decide Alex Sandro Torino-Juventus Serie A diretta tv e live streaming oggi 18/2 Napoli-Spal 1-0: decide Allan dopo 6 , azzurri ...

Serie A - Bologna-Sassuolo 2-1. Pulgar rilancia Donadoni : Il derby dell'Emilia se lo aggiudica il Bologna. Partita sofferta dai ragazzi di Donadoni, che dopo il vantaggio iniziale di Poli si sono fatti sovrastare dal Sassuolo, che pareggia con Babacar al 38' ...

Serie A Benevento-Crotone e Bologna-Sassuolo - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederle in tv : BOLOGNA - Oggi alle 15, oltre a Napoli-Spal, la venticinquesima giornata del campionato di Serie A propone altri due incontri. A Bologna i rossoblù sono impegnati nel derby con il Sassuolo. Confronto ...

PROBABILI FORMAZIONI Serie A/ Bologna Sassuolo - Krafth a destra e Torosidis a sinistra (25^ giornata Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Serie A: i moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori in vista delle partite per la 25^ giornata del campionato (17-18-19 febbraio 2018)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 09:30:00 GMT)

Serie A Bologna - Donadoni : «Tanta voglia di tornare a fare risultato» : Bologna - " Dobbiamo attaccare diversamente la palla, servono movimenti più decisi. La squadra cerca di lavorare sempre con entusiasmo. Ma c'è la convinzione che mancano i risultati: per questo ci si ...

Serie A - Bologna del futuro : il nodo è Donadoni : Bologna - Donadoni chiuderà la stagione da allenatore del Bologna . A giugno però la società tirerà le somme. Saputo - che ieri ha assistito alla prestazione pallida e assorta dei rossoblù contro il ...

Serie A Bologna - Romagnoli si allena in gruppo : Bologna - Il Bologna è sceso in campo a Casteldebole: è inizia la settimana che porterà Palacio e compagni al derby contro il Sassuolo. Doppia seduta per gli uomini di Donadoni: al mattino hanno ...