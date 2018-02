Serie A-B-C | coppie d' attacco più prolifiche | ecco l' incredibile classifica

Blastingnews

: RT @smithfrks: scusate ma perché siete così idioti da non capire che è assurdo andare dietro ad un pv solo per ricreare le coppie di un fil… - lilylfrks : RT @smithfrks: scusate ma perché siete così idioti da non capire che è assurdo andare dietro ad un pv solo per ricreare le coppie di un fil… - bluleorfleur : RT @elsbeschmidt: ora faccio un gioco sia per le coppie che per i single rt e vi assegno una citazione [la maggior parte saranno di serie… -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Attaccanti di razza, merce sempre più rara in ogni categoria, mestiere sempre più difficile per l'esasperato tatticismo delle squadre che spesso soffocano le giocate ed i virtuosismi dei calciatori più talentuosi. Una squadra per poter aspirare a grossi traguardi ha bisogno di uno o due bomber in grado di aumentare il proprio potenziale d'per risolvere le gare più delicate. A tal proposito, spesso, nel calcio si parla di uomini-gol in grado di fare la differenza con le altre formazioni, did'che possono garantire un buon numero di gol per far sognare i propri tifosi ed i club che hanno investito i loro capitali per ottenere i risultati sperati....