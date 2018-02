Serie A | 26a giornata | dove vedere Roma-Milan in Tv e in streaming

Serie C - anticipi e posticipi in diretta su Rai Sport e Sportitalia fino alla 26a giornata : Riflettori puntati sulla Serie C, il campionato che appassiona oltre 7 milioni di tifosi. L’offerta di tutto il calcio di Lega Pro, già in streaming su Serie C Tv, si amplia con gli anticipi e i posticipi di Sportitalia e Rai Sport. Per le prossime tre stagioni, infatti, le telecamere di Sportitalia e Rai Sport racconteranno, rispettiva...