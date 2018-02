Sea of Thieves | i forti degli scheletri protagonisti del nuovo video

Liberate il Kraken! Ecco i primi avvistamenti in Sea of Thieves : La recente closed beta non ha di certo svelato tutte le carte e le meccaniche di Sea of Thieves e gli sviluppatori hanno promesso parecchie novità e una mole di contenuti in grado di soddisfare le pretese dei giocatori e di divertire per parecchio tempo i gamer PC e Xbox One.Oltre alle modalità e agli elementi di cui vi abbiamo recentemente parlato si è spesso accennato alla presenza di un kraken, spaventose creature mitologiche che dovrebbero ...

Volete tuffarvi nei mari di Sea of Thieves? La closed beta torna questo weekend : Se la recente closed beta di Sea of Thieves non vi ha soddisfatto a pieno e siete curiosi di rituffarvi all'interno del mondo della nuova esclusiva Microsoft, abbiamo delle buone notizie per voi: coloro che hanno partecipato alla closed beta potranno giocare nuovamente anche nel corso di questo weekend.Come riportato da PC Gamer, i ragazzi di Rare hanno annunciato che coloro che hanno fatto parte della closed beta potranno partecipare allo ...

Sea of Thieves : l'endgame includerà un covo dei pirati e navi personalizzabili : Dopo le tante informazioni su Sea of Thieves comparse in questi giorni, come le ultime relative all'editor dei personaggi, ecco che Rare condivide dettagli per rendere più chiaro ai giocatori quanti e quali contenuti saranno offerti all'uscita del gioco.Durante la fase beta, accolta in modo piuttosto positivo dagli utenti, la maggior parte delle attività erano focalizzate su una caccia al tesoro, ora, grazie a quanto riportato dai colleghi di ...

Sea of Thieves non avrà il solito editor dei personaggi : Rare ha svelato i primi dettagli di Sea of Thieves sull'editor dei personaggi. Fino ad oggi infatti non si conoscevano molti aspetti di questo titolo, eccetto per quelli svelati con la closed beta. Oltre ai primi dettagli sulle microtransazioni e sui requisiti di sistema, sono stati svelati i primi dettagli legati alla personalizzazione del proprio pirata e alla presenza di una serie di missioni che sembrano essere dei raid. Questa volta ...

Sea of Thieves : Rare ci spiega come funzionerà l'editor dei personaggi : Dopo le tantissime informazioni su Sea of Thieves che vi abbiamo già riportato, ora ci soffermiamo su un'altra feature del titolo piratesco di Rare, l'editor dei personaggi.come riportato dai colleghi di Eurogamer.net, e come certamente saprete, ci sono tantissimi titoli in cui è possibile creare il proprio personaggio attraverso diverse opzioni di personalizzazione. Quanti giochi conoscete che permettono una scelta di volti, tipi di corpo o ...

Svelati dettagli end game su Sea of Thieves : La recente closed beta di Sea of Thieves ha mostrato ai giocatori le meccaniche di progressione del gioco sviluppato dai ragazzi di Rare e in arrivo a marzo in esclusiva Microsoft. Non sono ancora stati Svelati, però, ulteriori dettagli su modalità, feature o altri elementi di gioco: tuttavia, in queste ore, siamo venuti a conoscenza di qualche piccola informazione sulle attività end game del titolo per Xbox One e PC. La seguente lista non è ...

Sea of ??Thieves : il gioco sembra reggere bene anche su PC non particolarmente performanti : Solitamente la tendenza degli sviluppatori è quella di puntare alle prestazioni di alto livello con texture ultra definite e frame rate elevati, ma in questo caso sembra proprio che Rare, sviluppatore del venturo Sea of ​​Thieves, abbia pensato anche a chi ha un configurazione non particolarmente performante.Come riporta Kotaku, il gioco a quanto afferma Rare funzionerà in modo capillare su configurazioni diverse grazie ad ...

Sea of Thieves per PC : svelati nel dettaglio i requisiti di sistema : L'uscita di Sea of Thieves per Xbox One e PC si avvicina a grandi passi, il gioco è in arrivo il prossimo 20 marzo e, poco fa, vi abbiamo riportato tantissime informazioni sul titolo piratesco targato Rare.Ora, come segnala VG247.com, ecco spuntare un elenco dettagliato dei requisiti di sistema della versione PC di Sea of Thieves. In tutto, troviamo 6 configurazioni diverse per giocare a prestazioni che spaziano dai 540p e 30fps fino ai 4K e ...

Una marea di novità per Sea of Thieves : modalità di gioco inedite - missioni leggendarie e tanti altri dettagli : Manca poco più di un mese al 20 marzo, data di uscita di Sea of Thieves, e dopo delle fasi di test che hanno mostrato solo alcuni aspetti dell'esclusiva Microsoft, l'interesse e la curiosità sono sicuramente molto alti ma allo stesso tempo sono presenti anche degli inevitabili dubbi. Riuscirà il gioco a convincere e ad appassionare critica e pubblico?In attesa di avere tra le mani la versione finale del gioco, una prova pubblicata su Corriere.it ...

Sea of Thieves : Rare esclude le loot box e qualsiasi tipo di meccanica pay-to-win : Sea of ​​Thieves di Rare è uno dei titoli più grandi e attesi in arrivo quest'anno per Xbox One e PC. Nonostante alcune reazioni relativamente buone alla closed beta, i giocatori hanno espresso comunque le loro preoccupazioni e ciò non tiene conto dei problemi che erano presenti quando si trattava di accedere alla fase di test.Tuttavia, una direzione positiva che Rare sembra stia prendendo per Sea of Thieves è omettere del tutto le ...

Gli sviluppatori di Sea of Thieves sono soddisfatti dei contenuti offerti all'uscita del gioco : Sea of Thieves è una delle esclusive su cui Microsoft punta di più, insieme agli sviluppatori di Rare. Un gioco che, come saprete, offrirà una forte componente multiplayer co-op, ma che avrà anche un'esperienza narrativa e una storia avvincenti, come dimostrato con l'ultimo trailer.Oggi Sea of Thieves torna protagonista grazie alle parole del produttore esecutivo, Joe Nate, che, come segnala Wccftech, ha confermato di essere soddisfatto dei ...

Nuovi dettagli per Sea of Thieves : Da poco si è conclusa l’ultima BETA del titolo, il quale sarà disponibile su PC Windows 10 e Xbox One a partire dalla fine di Marzo, nel frattempo Rare condivide con gli aspiranti pirati, nuove e interessanti informazioni. Nuove informazioni per Sea of Thieves Di seguito vi riportiamo alcune informazioni trapelate dal codice del gioco: Il gioco sarà totalmente localizzato in italiano Nuova Open Beta in arrivo ...

