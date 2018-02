Sciopero infermieri | i sindacati autonomi | adesioni all' 80% | molti gli interventi saltati

Sciopero infermieri - oggi 23 febbraio/ Disagi negli ospedali - interventi saltati : sindacati - “80% adesioni” : Sciopero oggi 23 febbraio 2018, le ultime notizie: infermieri, Vigili del Fuoco e insegnanti sul piede di guerra. Si fermano anche gli avvocati e i lavoratori delle autolinee Marozzi(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 17:35:00 GMT)

Sciopero infermieri - sindacati autonomi : adesioni all'80% : "Sono circa 150-200.000 gliinfermieri che oggi hanno aderito allo Sciopero nazionaleproclamato dai sindacati Nursind e Nursing up". Lo afferma ilpresidente Nursing-up Antonio De Palma, sottolineando che "inmoltissimi ospedali si registra il blocco delle sale operatorie

Sanità : Sciopero infermieri in Sicilia - Nursind 'saltate 2mila prestazioni' (2) : (AdnKronos) - A Trapani una delegazione di lavoratori, guidata dal coordinatore regionale Francesco Frittitta, ha sfidato il maltempo manifestando di fronte alla sede della prefettura. A Messina i vertici del Nursind, Ivan Alonge e Massimo Latella, comunicano un'adesione senza precedenti. Oltre 200

Sanità : Sciopero infermieri in Sicilia - Nursind 'saltate 2mila prestazioni' : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - In Sicilia è stata in media del 20 per cento l'adesione allo sciopero nazionale degli infermieri, con punte altissime nel Nisseno dove un operatore su tre ha incrociato le braccia, e a Messina, dove è dovuto intervenire il prefetto per garantire le prestazioni. Decine

Sciopero infermieri - per i sindacati autonomi adesioni all’80% : molti interventi saltati : Sciopero infermieri, per i sindacati autonomi adesioni all’80%: molti interventi saltati “Sono circa 150-200.000 gliinfermieri che oggi hanno aderito allo Sciopero nazionaleproclamato dai sindacati Nursind e Nursing up”. Lo afferma ilpresidente Nursing-up Antonio De Palma, sottolineando che “inmoltissimi ospedali si registra il blocco delle sale operatorie Continua a leggere L'articolo Sciopero infermieri, per i sindacati ...

Sanità : Sciopero infermieri in Sicilia - Nursind ‘saltate 2mila prestazioni’ (2) : (AdnKronos) – A Trapani una delegazione di lavoratori, guidata dal coordinatore regionale Francesco Frittitta, ha sfidato il maltempo manifestando di fronte alla sede della prefettura. A Messina i vertici del Nursind, Ivan Alonge e Massimo Latella, comunicano un’adesione senza precedenti. Oltre 200 infermieri hanno scioperato solo al Policlinico, col prefetto che è stato costretto a intervenire per garantire le prestazioni. Anche a ...

Sciopero infermieri - per i sindacati autonomi adesioni all'80% : molti interventi saltati : "Sono circa 150-200.000 gliinfermieri che oggi hanno aderito allo Sciopero nazionaleproclamato dai sindacati Nursind e Nursing up". Lo afferma ilpresidente Nursing-up Antonio De Palma, sottolineando che "inmoltissimi ospedali si registra il blocco delle sale operatorie

Sciopero infermieri - sindacati : 80% adesioni - molti gli interventi saltati : Corteo a Roma: "Più rispetto" - Circa 1.500 infermieri hanno manifestato in Piazza Santi Apostoli a Roma. Nonostante la pioggia, i partecipanti hanno intonato slogan chiedendo "più rispetto per la ...

Sanità : Sciopero infermieri in Sicilia - Nursind ‘saltate 2mila prestazioni’ : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) – In Sicilia è stata in media del 20 per cento l’adesione allo sciopero nazionale degli infermieri, con punte altissime nel Nisseno dove un operatore su tre ha incrociato le braccia, e a Messina, dove è dovuto intervenire il prefetto per garantire le prestazioni. Decine di interventi rinviati, prestazioni mediche saltate e Aziende sanitarie costrette a precettare in massa gli infermieri obbligandoli a ...

Sciopero OGGI 23 FEBBRAIO 2018/ Infermieri - Vigili del Fuoco e insegnanti sul piede di guerra : SCIOPERO OGGI 23 FEBBRAIO 2018, le ultime notizie: Infermieri, Vigili del Fuoco e insegnanti sul piede di guerra. Si fermano anche gli avvocati e i lavoratori delle autolinee Marozzi(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:55:00 GMT)

Oggi Sciopero infermieri - previsti disagi negli ospedali : ROMA. E' in corso lo sciopero nazionale degli infermieri proclamato dai sindacati di categoria Nursing-up e Nursind per il mancato rinnovo del contratto di lavoro del comparto Sanità. disagi, ...

Sciopero - oggi infermieri e Vigili del Fuoco sul piede di guerra : infermieri in piazza per il mancato rinnovo del contratto di lavoro del comparto Sanità. Agitazione anche dei Vigili del Fuoco

Oggi ci sarà uno Sciopero degli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale : È stato invece sospeso quello dei medici The post Oggi ci sarà uno sciopero degli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale appeared first on Il Post.

Sciopero infermieri : grande adesione a Ragusa : grande adesione a Ragusa per lo Sciopero degli infermieri in programma per venerdì. La protesta a livello nazionale è promossa dal Nursind.