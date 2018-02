Sci di fondo | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | scelta l’Italia per 50km e 30km

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Sundby-Klaebo dominano la team sprint - Noeckler-Pellegrino fuori dal podio : Dopo l’oro di Sofia Goggia, l’Italia incassa una delle delusioni più grandi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nelle previsioni della vigilia, la team sprint di sci di fondo doveva rivelarsi una gara in cui gli azzurri avrebbero potuto giocarsi una medaglia importante, anche d’oro. Dietmar Noeckler e Federico Pellegrino sono invece rimasti fuori dal podio, quinti e mai davvero in corsa per le prime tre posizioni. ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nella team sprint femminile si impongono a sorpresa gli USA di Kikkan Randall e Jessica Diggins : La finale della team sprint femminile dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 premia gli USA di Kikkan Randall e Jessica Diggins, che battono a sorpresa la Svezia di Charlotte Kalla e Stina Nilsson, seconda, e la Norvegia di Marit Bjoergen e Maiken Caspersen Falla, terza. L’Italia era stata eliminata in semifinale. Nei primi due giri il gruppone delle 10 finaliste resta praticamente compatto, poi Polonia, Finlandia ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia uomini in finale col fiatone! Donne : Randall/Diggins : primo oro Usa della storia. Azzurre deludenti fuori in semifinale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della team sprinti maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Altra giornata campale per lo sci di fondo azzurro con la coppia Noeckler-Pellegrino che vuol far sognare il Bel Paese. Ci si aspettano grandi cose dalla coppia nostrana ma le incognite non mancano. L’altoatesino non ha convinto in questa Olimpiade, tanto da venire escluso nella staffetta 4×10 km. Nella gare a coppie con Federico ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler soffrono nelle qualificazioni della team sprint ma vengono ripescati per la finale : Le qualificazioni della team sprint maschile a tecnica libera non sono andate come tutta Italia si aspettava. Il nostro duo, Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler, ha sofferto più del previsto per far parte delle dieci nazioni finaliste. Si sono qualificate direttamente (ovvero piazzandosi nelle prime due posizioni delle semifinali) Norvegia, Francia, atleti olimpici russi e Svezia. vengono ripescate, invece, Francia, Stati Uniti, Canada, ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler soffrono nelle qualificazioni della team sprint ma vengono ripescati per la finale : Le qualificazioni delle team sprint maschili a tecnica libera non sono andate come tutta Italia si aspettava. Il nostro duo, Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler, ha sofferto più del previsto per far parte delle otto nazioni finaliste. Si sono qualificate direttamente (ovvero piazzandosi nelle prime due posizioni delle semifinali) Norvegia, Francia, atleti olimpici russi e Svezia. vengono ripescati, invece, Francia, Stati Uniti, Canada, ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia uomini in finale col fiatone! Noeckler preoccupa. Italdonne disastrosa : Brocard-Vuerich fuori dalla finale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della team sprinti maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Altra giornata campale per lo sci di fondo azzurro con la coppia Noeckler-Pellegrino che vuol far sognare il Bel Paese. Ci si aspettano grandi cose dalla coppia nostrana ma le incognite non mancano. L’altoatesino non ha convinto in questa Olimpiade, tanto da venire escluso nella staffetta 4×10 km. Nella gare a coppie con Federico ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nelle semifinali della team sprint femminile passano tutte le favorite. Fuori l’Italia : Si è aperto con le semifinali femminili il programma delle team sprint dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: Norvegia ed USA si aggiudicano le rispettive gare, passano tutte le big, mentre l‘Italia di Elisa Brocard e Gaia Vuerich viene eliminata. Nella prima semifinale la Norvegia domina dal principio alla conclusione: Marit Bjoergen e Maiken Caspersen Falla si danno il cambio sempre in testa, con un vantaggio ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Noeckler-Pellegrino si giocano il podio nella team sprint. Concorrenza spaventosa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della team sprinti maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Altra giornata campale per lo sci di fondo azzurro con la coppia Noeckler-Pellegrino che vuol far sognare il Bel Paese. Ci si aspettano grandi cose dalla coppia nostrana ma le incognite non mancano. L’altoatesino non ha convinto in questa Olimpiade, tanto da venire escluso nella staffetta 4×10 km. nella gare a coppie con Federico ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la team sprint femminile. Svezia-Norvegia per l’oro? : Tempo di team sprint nello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: si preannuncia una sfida a due per la medaglia d’oro. La Norvegia, che trionfò 4 anni fa a Sochi, ma in tecnica diversa, si presenta al via con Marit Bjoergen e Maiken Caspersen Falla ed è la formazione da battere. La Svezia è l’avversaria numero uno, ai nastri di partenza con Charlotte Kalla e Stina Nilsson e mira al gradino più alto del podio: le due ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Team sprint : quanti rivali per gli azzurri! La chiave è Noeckler : Non solo Klaebo. Tutti aspettano la sfida all’ultimo centimetro tra il gigante norvegese che ha già due ori al collo e va a caccia del terzo e lo sprinter azzurro Federico Pellegrino domani nella finale della Team sprint di sci di fondo e, forse, andrà a finire proprio così ma niente è scritto in questa Olimpiade che a volte rispetta i pronostici e altre li stravolge completamente fra mille emozioni. Stavolta tutti i fari sono puntati su ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le startlist ed i partecipanti delle team sprint di domani (mercoledì 21 febbraio). Programma - orari e tv : domani, mercoledì 21 febbraio, è tempo di team sprint maschili e femminili in tecnica libera nello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: dalle ore 9.00 italiane, 21 coppie tra le donne e 28 tra gli uomini si daranno battaglia per il titolo e gli altri due gradini del podio. Le coppie italiane sono state inserite, in entrambe le gare, nella seconda semifinale: Elisa Brocard e Gaia Vuerich partiranno alle 9.25, mentre Dietmar ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler sfidano il mondo nella team sprint - tra le donne sarà Norvegia contro Svezia : Dopo la medaglia d’argento a Lahti 2017 e la medaglia di bronzo di Falun 2015, la coppia Federico Pellegrino-Dietmar Noeckler va a caccia del podio anche alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. É tempo, infatti, della loro gara, la team sprint che si disputerà domani, mercoledì 21 febbraio (clicca qui per programma e tv) e che potrebbe regalare una nuova gioia per i nostri colori, dopo una edizione dei Giochi Olimpici che, a livello di sci di ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggia Federico Pellegrino? Orario d'inizio della team sprint e come vederla in ... : La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani , in Corea ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggia Federico Pellegrino? Orario d’inizio della team sprint e come vederla in tv e in replica. Il programma completo : Federico Pellegrino è tra i grandi favoriti per la conquista della medaglia d’oro nella team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in programma mercoledì 21 febbraio. Il valdostano, dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella sprint individuale, va a caccia del bersaglio pieno in una gara che potrebbe consacrarlo definitivamente tra gli immortali di questo sport. Chicco si è preparato ...