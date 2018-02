Scandalo Oxfam | mea culpa collettivo da 22 ong britanniche

Scandalo Oxfam : continua ad Haiti lavoro di Oxfam Italia : ANSA, - ROMA, 23 FEB - "Oxfam Italia e altre affiliate, come Oxfam Spagna e Oxfam Quebec, continueranno a lavorare a importanti progetti di sviluppo e ricostruzione in aiuto della popolazione di Haiti"...

Il governo di Haiti ha sospeso l’autorizzazione di Oxfam - coinvolta in uno Scandalo sessuale - ad operare nel paese : Il governo di Haiti ha sospeso l’autorizzazione di Oxfam, coinvolta in uno scandalo sessuale, ad operare nel paese. Oxfam è un’organizzazione non governativa britannica con progetti umanitari in diversi paesi del mondo. La decisione del governo di Haiti è temporanea The post Il governo di Haiti ha sospeso l’autorizzazione di Oxfam, coinvolta in uno scandalo sessuale, ad operare nel paese appeared first on Il Post.

Lo Scandalo Oxfam si allarga : il numero 2 di Unicef Justin Forsyth si dimette. L'uomo è accusato di aver mandato sms inappropriati a collaboratrici donne : L'ex numero uno di Save The Children, Justin Forsyth, si è dimesso dall'attuale incarico di vicedirettore di Unicef dopo essere stato stato accusato di aver mandato in passato messaggi inappropriati a collaboratrici donne a margine dello scandalo sessuale che ha coinvolto in Gran Bretagna l'Oxfam e altre ong umanitarie. Non voglio "danneggiare" le organizzazioni umanitarie, ha spiegato Forsyth secondo quanto riporta la Bbc.

Scandalo Oxfam - May : 'Orribile il comportamento dei vertici ong' : Il comportamento dello staff di Oxfam dopo la pubblicazione di un'inchiesta interna riguardante gli abusi compiuti ad Haiti è "orribile": così lo ha definito il premier britannico Theresa May. In un ...

Scandalo Oxfam - nuovi dettagli di abusi in un rapporto interno : nuovi dettagli su presunti abusi da parte di personale Oxfam emergono da un rapporto interno dell'Ong del 2011, di cui danno notizia diversi media internazionali tra cui il Guardian e la Bbc. Tre ...

Silenzi comprati - sesso - minacceLa verità sullo Scandalo Oxfam Se è questa è una ong... Il caso : Nuovi inquietanti elementi dallo scandalo che si è abbattuto sulla ong Oxfam. Tre membri del gruppo minacciarono fisicamente un collega per assicurarsi il suo Silenzio. E l'ex capo ad Haiti ammise il sesso con le prostitute Segui su affaritaliani.it

Ecco il piano di prevenzione globale anti abusi deciso da Oxfam - dopo lo Scandalo Haiti : ... che avrà accesso a tutti dati dell'organizzazione e potrà compiere indagini a tutto campo, rivolgendosi direttamente al personale, ai partner e alle comunità che Oxfam supporta in tutto il mondo. La ...

Scandalo Oxfam - governo Gb sospende finanziamenti : Intanto l'ong ha promosso un piano di azione globale contro gli abusi all'interno dell'organizzazione in tutto il mondo. Dopo gli scandali, si è deciso di istituire "una commissione indipendente" con ...

... che avrà accesso a tutti dati dell'organizzazione e potra' compiere indagini a tutto campo, rivolgendosi direttamente al personale, ai partner e alle comunità che Oxfam supporta in tutto il mondo".