Saronno - trent'anni per l'infermiera killer Medico va a giudizio : È stata condannata a 30 anni dal Tribunale di Busto Arsizio, Maria Rita Ricci, per l'omicidio del marito e della madre. Laura Taroni, diventata in seguito per la cronaca nera,"l'infermiera killer", è stata accusata dei delitti in concorso con il Medico Leonardo Cazzaniga. L'uomo era il suo amante e adesso per lui è scattato il rinvio a giudizio. Di fatto dopo l'arresto dei due sono scattati alcuni controlli ...