Saronno | morti sospette in corsia | infermiera Laura Taroni condannata a 30 anni

Morti in corsia : l'infermiera killer di Saronno condannata a 30 anni : stata condannata a 30 anni di carcere Laura Taroni, 41 anni, l'infermiera di Lomazzo , Como, in servizio all'ospedale di Saronno, accusata di aver ucciso attraverso somministrazioni di farmaci il ...

Saronno - morti in corsia : medico e amante-infermiera a giudizio per 9 omicidi : Leonardo Cazzaniga, medico ed ex direttore del pronto soccorso di Saronno , Varese, , è stato rinviato a giudizio dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio , Varese, per nove morti in corsia e per l'...

Morti in corsia a Saronno - condannata a 30 anni l’infermiera Laura Taroni : Laura Taroni, infermiera del pronto soccorso di Saronno (Varese), è stata condannata dal Tribunale di Busto Arsizio (Varese) a 30 anni, come aveva chiesto l’accusa, in abbreviato per gli omicidi del marito Massimo Guerra e della madre, Maria Rita Clerici, di cui è accusata in concorso con l’amante e medico Leonardo Cazzaniga. ...

Morti in corsia a Saronno - Laura Taroni condannata a 30 anni : L'infermiera è stata riconosciuta colpevole dell'omicidio del marito e della suocera in concorso con l'amante e medico Leonardo Cazzaniga. Quest'ultimo è stato rinviato a giudizio, inopltre, per 9 Morti in corsia e per la morte del suocero della Taroni

LAURA TARONI E LEONARDO CAZZANIGA/ Saronno - morti in corsia : chiesti 30 anni per l'infermiera killer : Lara TARONI e LEONARDO CAZZANIGA: il pm ha chiesto 30 anni di carcere all'infermiera killer responsabile di alcune morti in corsia all'ospedale di Saronno. Ma non avrebbe ucciso il suocero..(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:09:00 GMT)

Morti in corsia a Saronno - chiesti 30 anni di carcere per l'infermiera - : La richiesta è del pm di Busto Arsizio. Laura Taroni è accusata, tra gli altri, anche dell'omicidio del marito e della madre, che sarebbero stati compiuti in concorso con l'amante Leonardo Cazzaniga, ...

Saronno - morti in corsia : contestati altri due decessi a Cazzaniga : Ha causato la morte di undici persone, somministrando loro farmaci anestetici in sovradosaggio, utilizzando un 'coktail letalè da lui preparato in ospedale. È questa l'accusa mossa dalla Procura di ...

Morti in corsia a Saronno - il medico arrestato : “Io sono il migliore” : Morti in corsia a Saronno, il medico arrestato: “Io sono il migliore” Morti in corsia a Saronno, il medico arrestato: “Io sono il migliore” Continua a leggere L'articolo Morti in corsia a Saronno, il medico arrestato: “Io sono il migliore” sembra essere il primo su NewsGo.

Morti in corsia a Saronno - il medico agli psichiatri : 'Io sono il migliore' : "A torto o a ragione ero considerato la persona più importante e carismatica del pronto soccorso. Mi ritengo il migliore dei medici per la vastità delle mie competenze". Lo ha detto Leonardo Cazzaniga ...

Morti in corsia a Saronno - il medico arrestato : “Io sono il migliore” : Morti in corsia a Saronno, il medico arrestato: “Io sono il migliore” Morti in corsia a Saronno, il medico arrestato: “Io sono il migliore” Continua a leggere L'articolo Morti in corsia a Saronno, il medico arrestato: “Io sono il migliore” sembra essere il primo su NewsGo.

Morti in corsia a Saronno : 18 nuovi casi sospetti - possibili vittime del 'protocollo Cazzaniga' : MILANO Potrebbero salire a ventisette i casi di Morti sospette all'ospedale di Saronno, in provincia di Varese, secondo il nuovo troncone di indagini della procura di Busto Arsizio (Varese) sull'...

Morti in corsia a Saronno : 18 nuovi casi sospetti - possibili vittime del 'protocollo Cazzaniga' : MILANO Potrebbero salire a ventisette i casi di Morti sospette all'ospedale di Saronno, in provincia di Varese, secondo il nuovo troncone di indagini della procura di Busto Arsizio (Varese) sull'...

Saronno - morti in corsia : consulenti pm al lavoro su diciotto nuovi casi : Potrebbero salire a 27 in totale i casi di morti sospette all’ospedale di Saronno (Varese), stando al nuovo troncone di indagini della Procura di Busto Arsizio sull’operato dell’ex vice primario del pronto soccorso Leonardo Cazzaniga. Il medico è in carcere da oltre un anno con l’accusa di aver volontariamente provocato la morte di nove pazienti del nosocomio del Varesotto attraverso la somministrazione di alte dosi di farmaci anestetici ...

Gli 'amanti diabolici' di Saronno/ Per l'infermiera e il medico 'altre 18 morti sospette' : La diabolica coppia formata da Leonardo Cazzaniga e dalla sua amante, l'infermiera Laura Taroni, potrebbe essere responsabile di altre 18 morti.