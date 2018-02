Salvini sotto attacco hacker | on line 70mila mail

Silvio Berlusconi rompe il silenzio - l'ultimo sondaggio-bomba : 'Lega sotto di 4 punti - Salvini non sarà premier' : rompe il silenzio elettorale, Silvio Berlusconi , e getta il centrodestra nel caos. Il leader di Forza Italia , intervistato da Massimo Giannini a Circo Massimo su Radio Capital, snocciola i dati ...

Elezioni - Meloni sottoscrive il patto anti-inciucio : “Io non tradisco”. Ma Salvini e Berlusconi lasciano la poltrona vuota : Un patto anti-inciucio. Ma gli alleati non Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, non ci sono. “Questa è un’iniziativa che avevamo concordato”, dice la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Berlusconi dice addirittura che questa iniziativa è dannosa. Non capisco francamente come possa essere dannosa. È dannosa se vuoi fare l’inciucio”, dice Meloni. E il leader della Lega? “Dice che aveva altre ...

Macerata - Di Maio e Renzi sotto accusa. Salvini incassa : In una campagna elettorale sostanzialmente piatta il caso di Macerata ha riportato in auge due capitoli accantonati volutamente dai partiti: immigrazione e sicurezza. Con l’eco degli spari contro ignari cittadini di colore del fanatico fascista Luca Traini ancora ben udibili, i leader hanno giocato a nascondino condannando il gesto tardi e molto alla lontana. Una mancanza di coraggio evidente, guidata dalla volonta' di non esporsi in una fase ...

Lombardia - Salvini difende Fontana : “Razza bianca a rischio? Siamo sotto attacco”. Il Pd : “Vergogna razzista” : Ha detto che l’immigrazione rischia di portare addirittura alla cancellazione della “razza bianca“. Una posizione estrema che ha ovviamente esposto alle critiche Attilio Fontana, il candidato della Lega alla poltrona di governatore della Regione Lombardia. L’ex sindaco di Varese ha tentato una mezza marcia indietro parlando di “lapsus, errore espressivo“, durante la sua intervista a Radio Padania. Una sorta di ...

Fisco - Salvini lancia il condono : Il 15% sotto i 100mila euro : Matteo Salvini, ospita a in Mezz'Ora di Lucia Annunziata spiega il suo programma per il voto alle politiche del prossimo 4 marzo. Al centro ci sono il Fisco e le tasse. Salvini proprone una sorta di "pace fiscale" per tutte quelle cartelle che sono sotto i 100mial euro: "Io dico no al condono usa e getta. Io propongo una pace fiscale, ci sono milioni di italiani ostaggio di Equitalia che non pagheranno mai. Io ...