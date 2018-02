Salvini a Pisa | scontri tra antagonisti e polizia

Pisa - disordini e scontri anti-Salvini : 18.22 Manifestanti dell'area antagonista e dei centri sociali manifestano in centro a Pisa contro il leader della Lega Salvini, in città per un comizio. La polizia ha fatto una prima carica di alleggerimento per respingere i manifestanti troppo vicini al comizio di Salvini. Poi il corteo ha tentato di nuovo il contatto con i leghisti da una strada laterale. Pietre,bastoni e bottiglie sono state lanciate contro la polizia. Ci sarebbero feriti ...