Salvatore Caiata | candidato espulso da M5s La scalata nel calcio col Potenza e le accuse

Salvatore Caiata - candidato espulso da M5s/ Presidente Potenza Calcio indagato : Di Maio - escluso per omissioni : Salvatore Caiata indagato per riciclaggio, Presidente del Potenza Calcio candidato M5s e ora espulso dal Movimento. "Non ci ha avvertiti dell'indagine": replica, "mai nascosto nulla"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 18:40:00 GMT)

Il presidente del Potenza Calcio Salvatore Caiata - indagato per riciclaggio - è stato escluso dal M5S : Salvatore Caiata, presidente del Potenza Calcio e candidato per il Movimento 5 Stelle alla Camera in Basilicata, è stato escluso dal M5S perché si è scoperto essere indagato a Siena per riciclaggio. Lo ha scritto il leader del M5S Luigi Di Maio The post Il presidente del Potenza Calcio Salvatore Caiata, indagato per riciclaggio, è stato escluso dal M5S appeared first on Il Post.

Riciclaggio - indagato Salvatore Caiata : il presidente del Potenza è candidato con il M5s : Riciclaggio, indagato Salvatore Caiata: il presidente del Potenza è candidato con il M5s In lizza in Basilicata, imprenditore nel settore della ristorazione e presidente del Potenza Calcio sarebbe coinvolto in un’inchiesta sul reimpiego di fondi Continua a leggere L'articolo Riciclaggio, indagato Salvatore Caiata: il presidente del Potenza è candidato con il M5s sembra essere il primo su NewsGo.

Indagato Salvatore Caiata patron del Potenza e candidato con Di Maio : Non c’è pace per il nuovo corso del M5S. Dopo la rimborsopoli e i candidati massoni, Luigi Di Maio deve

I nuovi guai del M5s vengono da Siena : indagato Salvatore Caiata : E proprio a Siena aveva iniziato con la politica, nelle file del Pdl: nel 2009 fu nominato membro del Coordinamento provinciale del Popolo della libertà, come raccontato da David Allegranti in un ...

Indagato per riciclaggio Salvatore Caiata : il presidente del Potenza è candidato col M5s : A poco più di una settimana dalle elezioni, una nuova tegola si abbatte sul MoVimento 5 Stelle e Luigi Di Maio. Salvatore...

Elezioni. Salvatore Caiata - candidato M5s in Basilicata - è indagato : “Riciclaggio” : Salvatore Caiata, presidente del Potenza Calcio, nonché candidato del Movimento 5 Stelle in Basilicata, è indagato nell’ambito di un’inchiesta per riciclaggio a Siena, dove l’imprenditore è titolare di diverse attività. Lo scrivono il Corriere della Sera, La Stampa e Il Messaggero, che spiegano come l’indagine riguardi passaggi di fondi nell’ambito dell’acquisto di bar e ristoranti. Nel capoluogo toscano, Caiata, 46 anni, è piuttosto famoso per ...

Riciclaggio - indagato presidente del Potenza Calcio candidato M5s/ Ultime notizie - Salvatore Caiata nei guai : Salvatore Caiata nei guai: indagato per Riciclaggio presidente del Potenza Calcio candidato M5s in Basilicata. Le Ultime notizie sull'imprenditore e sull'inchiesta che lo vede coinvolto(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 09:23:00 GMT)

Salvatore Caiata - il candidato M5S e presidente del Potenza indagato per riciclaggio : Salvatore Caiata, candidato del M5S in Basilicata e presidente del Potenza Calcio, è indagato nell'ambito di un'inchiesta per riciclaggio a Siena, dove l'imprenditore è...

Riciclaggio - indagato Salvatore Caiata : il presidente del Potenza è candidato con il M5s : In lizza in Basilicata, imprenditore nel settore della ristorazione e presidente del Potenza Calcio sarebbe coinvolto in un'inchiesta sul reimpiego di fondi

Potenza - soldi riciclati per comprare locali vip : indagato Salvatore Caiata - candidato M5S in Basilicata : Una girandola di società, il business della ristorazione a Siena e un?inchiesta top secret per riciclaggio. Al centro delle indagini, gli affari dell?imprenditore Salvatore Caiata,...

Salvatore Caiata indagato per riciclaggio : è candidato con M5s e presidente Potenza Calcio : Salvatore Caiata, 46 anni, imprenditore nel settore della ristorazione e presidente del Potenza Calcio, è indagato a Siena per riciclaggio. Un'altra grana per i 5 stelle, dato che Caiata è anche candidato in Basilicata nelle liste del movimento guidato da Luigi Di Maio. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera.Coinvolto in un'inchiesta sul reimpiego di fondi con Cataldo Staffieri, il responsabile de La Cascina per ...

Potenza - soldi riciclati per comprare locali vip : indagato Salvatore Caiata - candidato M5S in Basilicata : Una girandola di società, il business della ristorazione a Siena e un?inchiesta top secret per riciclaggio. Al centro delle indagini, gli affari dell?imprenditore Salvatore Caiata,...

Salvatore Caiata - presidente del Potenza Calcio e candidato per il M5S - è indagato per riciclaggio : Salvatore Caiata, presidente del Potenza Calcio e candidato per il Movimento 5 Stelle in Basilicata, è indagato a Siena per riciclaggio. Caiata ha 47 anni ed è anche un imprenditore nel settore della ristorazione. La Stampa scrive che «aveva accumulato The post Salvatore Caiata, presidente del Potenza Calcio e candidato per il M5S, è indagato per riciclaggio appeared first on Il Post.