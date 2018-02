Russiagate | ex top manager si dichiara colpevole | «Ho mentito a Fbi»

Ex top manager Trump si dichiara colpevole in Russiagate : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Russiagate - Richard Gates si dichiara colpevole. L'ex top manager della campagna elettorale di Trump : "Lo faccio per i miei figli" : Richard Gates, ex top manager della campagna elettorale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole di cospirazione e per aver mentito agli investigatori che indagano sul Russiagate. L'ammissione di colpevolezza viene letta come un forte segnale che Gates è pronto a collaborare per evitare una pena severissima.Gates ha annunciato che collaborerà con il procuratore speciale Robert Mueller. Il 45enne Gatee, già ...