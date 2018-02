Russiagate - adesso Rick Gates ?è pronto a dichiararsi colpevole : Si dichiarerà colpevole di cospirazione. Rick Gates, l'ex uomo chiave di Donald Trump e capo della campagna per le presidenziali è in questo momento sotto indagine per 32 capi di imputazione che di fatto prevedono anche la forde e il riciclaggio di denaro. Rischia dunque di andare in carcere. Da qui la mossa di dichiararsi colpevole e di collaborare, probabilmente, con le autorità americane e con gli investigatori che indagano sul ...