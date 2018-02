Russiagate | adesso Rick Gates ​è pronto a dichiararsi colpevole

ilgiornale

: Il #Russiagate adesso si allarga anche alla #Cina #Kushner #Trump - Blackwhite2840 : Il #Russiagate adesso si allarga anche alla #Cina #Kushner #Trump -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Si dichiareràdi cospirazione., l'ex uomo chiave di Donald Trump e capo della campagna per le presidenziali è in questo momento sotto indagine per 32 capi di imputazione che di fatto prevedono anche la forde e il riciclaggio di denaro. Rischia dunque di andare in carcere. Da qui la mossa die di collaborare, probabilmente, con le autorità americane e con gli investigatori che indagano sulè entrato già nel mirino di Mueller, il procuratore che sta seguendo il caso. In 41 pagine che riguardano, Mueller afferma che l'ex capo della campgna di Trump eManafort hanno agito tra il 2006 e il 2015 come "agenti non registrati di un governo straniero e di partito politici stranieri, in particolare del governo e del presidente dell'Ucraina".Di fatto però già Washington ha preso le distanze affermando ...