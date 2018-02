: Russiagate, nuove accuse per ex dirigenti della campagna di Trump #usa - MediasetTgcom24 : Russiagate, nuove accuse per ex dirigenti della campagna di Trump #usa - zazoomblog : Russiagate nuove accuse a ex dirigenti della campagna elettorale di Trump - #Russiagate #nuove #accuse… - zazoomblog : Russiagate nuove accuse a ex dirigenti della campagna elettorale di Trump - #Russiagate #nuove #accuse… -

Il procuratore speciale che indaga sul,Mueller,ha emesso nuovi capi d'accusa verso 2 ex dirigenti della campagna elettorale di Trump, Paule Robert. Nei 32 capi di accusa figurano anche quelli di frode fiscale e di frode bancaria. In particolare -riportano alcuni media americani-avrebbe riciclato 30 mln di dollari. I due avrebbero agito come "agenti non registrati di un governo straniero e di partito politici stranieri", in particolare "del governo e del presidente dell'Ucraina".(Di venerdì 23 febbraio 2018)