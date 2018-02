Rugby Pro14 | Benetton-Connacht | le scelte di Crowley

Rugby - Pro14 2018 : Connacht-Zebre 11-19. Italiani corsari - arriva una prestigiosa affermazione esterna : Fantastica vittoria esterna delle Zebre, che espugnano il campo del Connacht nella 15a giornata del Pro 14 di Rugby: il risultato finale è di 11-19 per la franchigia italiana, in un match che, come facilmente intuibile, non ha assegnato né il bonus offensivo, né quello difensivo. Quattro punti in classifica dunque per i bianconeri. Nella prima frazione le difese sono dominanti, e l’equilibrio regna sovrano: al 16′ i padroni di casa ...

Rugby - Pro14 : Benetton-Scarlets 22-12. I trevigiani conquistano anche il punto di bonus : Impresa griffata Benetton Treviso nel Pro 14 di Rugby, che nella 14a giornata, a due terzi della fase a gironi, infila la quarta vittoria consecutiva, prendendosi lo scalpo dei campioni in carica, gli Scarlets, con il punteggio di 22-12. Per i trevigiani anche il punto di bonus, dal momento che hanno messo a segno 4 mete, tre con il solo Ioane. Nel primo tempo è già Ioane-show: il 10-0 con il quale si va al riposo è tutto merito suo. Dopo la ...

Rugby - i migliori italiani della 13ma giornata del Pro14. Federico Ruzza brilla nel successo Benetton : La tredicesima giornata del Pro 14 di Rugby ha visto la vittoria di Treviso in rimonta contro i Cheetahs sudafricani e la sconfitta, seppur onorevolissima, delle Zebre contro i capofila scozzesi di Glasgow. Se però l’affermazione trevigiana è per lo più firmata da giocatori stranieri, la pur buona prestazione emiliana è targata da giocatori del Bel Paese. Andiamo a scoprire gli italiani che si sono distinti sabato scorso. Federico Ruzza ...

Rugby - Pro14 2018 : Zebre-Glasgow 20-40. Scozzesi troppo forti - gli italiani escono a testa alta : Le Zebre, secondo pronostico, escono sconfitte per 20-40 dal confronto interno contro Glasgow nella tredicesima giornata del Pro14 di Rugby: la franchigia emiliana segna tre mete alla corazzata del torneo, sfiorando il punto di bonus offensivo, ma la squadra scozzese è cinica e fa bottino pieno anche a Parma. Nel primo tempo apre le danze la meta ospite di Fagerson, convertita da Russell, ma la formazione italiana raddrizza il punteggio con la ...

Rugby : Pro14 - Benetton-Cheetahs 27-21 : (ANSA) - TREVISO, 6 GEN - Il Benetton Treviso i sudafricani del Toyota Cheetahs per 27-21 (5-9) in una partita del Guinness Pro14 di Rugby giocata allo stadio Monigo. I punti del team veneto sono ...

Rugby - Pro14 : il 2018 si apre con i sudafricani a Monigo. Domani c’è Benetton-Cheetahs : Si avvicina al compimento dei due terzi la stagione regolare del Pro14 di Rugby: la prima giornata dell’anno solare 2018 infatti è la tredicesima (su 21) della fase a gironi. A Monigo, Domani alle ore 14.15, andrà in scena la sfida tra Benetton Treviso e Cheetahs. La compagine sudafricana, che ha disputato 10 gare finora (Cheetahs e Southern Kings non hanno giocato il 23 e 30 dicembre, e recupereranno i derby quando il Pro14 sarà fermo per ...

Rugby - Pro14 2017-2018 : è tempo di derby. Benetton e Zebre si sfidano domani a Monigo : A Monigo domani, alle ore 15.00, andrà in scena il primo dei tre derby del Pro14 di Rugby: Benetton Treviso e Zebre si sfideranno in un match che verrà replicato tra una settimana in casa della formazione bianconera. Al termine del 2017 dunque scopriremo quale delle due italiane avrà fatto un passo in avanti forse decisivo verso la conquista di un posto in Champions Cup nella prossima stagione. A fine anno infatti saranno state disputate già 12 ...

