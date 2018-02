Roma | tavolo tecnico al Comune su allerta meteo | pericolo neve

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i candidati alla vittoria. Germania e Romania provano ad interrompere il dominio asiatico : La Team World Cup 2018 di Tennistavolo è alle porte: da giovedì 22 a domenica 25 febbraio a Londra dodici Nazionali al maschile ed altrettanti al femminile si daranno battaglia per portare a casa il titolo. Le squadre saranno divise in gironi da tre e le prime due passeranno ai quarti di finale. Sabato spazio alle semifinali e domenica alle finalissime. Nel torneo maschile si sono qualificate: Cina, Giappone, Germania, Hong Kong, Corea del Sud, ...

Tavolo per Roma - Calenda : 'Me ne occuperò anche se Raggi si mette di traverso' : 'Saltanò, invece, i progetti relativi ai servizi digitali alle imprese; alla mobilità sostenibile e smart , per i quali erano stati individuati 82 milioni di euro, ; allo sport , individuati 124 ...

Tavolo per Roma - Calenda : «Me ne occuperò anche se Raggi si mette di traverso» : «Di Roma ci occuperemo nonostante la Raggi, anche se la Raggi si mette di traverso». Così Carlo Calenda ha concluso il suo intervento sul Tavolo del Mise per Roma, parlando ad...

Tavolo per Roma - Calenda : “Finisce qui. Arroganza e incompetenza della sindaca”. Raggi : “Bluff pre-elettorale - presa in giro” : “Mai vista tanta incompetenza”. “Un bluff pre-elettorale, presi in giro noi e tutti i Romani”. Carlo Calenda porta via il pallone: il cosiddetto “Tavolo per Roma” è chiuso, forse definitivamente. Con il conseguente codazzo di reciproci attacchi fra il ministro uscente allo Sviluppo Economico e la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il Tavolo era stato lanciato nell’autunno scorso proprio dal numero uno del Mise, che aveva messo a disposizione della ...

Roma. Riunione tavolo permanente con gli operatori di telecomunicazioni : Più puntuale definizione dei siti sensibili per l’installazione degli impianti di telefonia mobile, snellimento e digitalizzazione delle procedure per il

Roma. Attivato tavolo tecnico per la Casa delle Donne Lucha y Siesta : Si è tenuto il primo incontro del tavolo tecnico Attivato dal Campidoglio lo scorso 27 dicembre, a seguito della lettera inviata il 14/12/2017 dalla Casa delle Donne e centro anti-violenza “Lucha y Siesta” di Cinecittà. Obiettivo del tavolo, spiega Roma…Continua a leggere →

Avanti il tavolo per Roma : ora meno degrado - ma è stallo su scuola e bus : Continua anche l'istruttoria dei progetti in collaborazione con Comune e Regione per aerospazio, sport, scienza della vita, industria creativa. Ha preso un percorso già avviato l'operazione '...

Tavolo per Roma - l'affondo di Gentiloni : «Scarsa efficienza. Governo collabora ma il Comune è riluttante» : «Noi siamo il Governo e non possiamo non avere uno spirito di collaborazione su Roma anche se talvolta questo aiuto è stato accolto con sospettosa riluttanza». Lo ha detto il...

Roma - tavolo tecnico in questura : utimate le misure di sicurezza per la manifestazione di domenica : Si è appena concluso il tavolo tecnico, presieduto dal Questore Guido MARINO, nel corso del quale sono stati definiti gli ultimi dettagli del quadro operativo e pianificazione dei servizi per la ...