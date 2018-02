Roma | Municipio III | anche la base M5S contro la minisindaca sfiduciata Pd e FdI

Roma : Calabria (FI) - caduta Municipio III è fallimento M5S : Roma: Calabria (FI), caduta Municipio III è fallimento M5S. “La sfiducia del Presidente del III Municipio di Roma è un altro capitolo del disastro a... L'articolo Roma: Calabria (FI), caduta Municipio III è fallimento M5S su Roma Daily News.

Roma - approvata mozione di sfiducia nel Municipio III : decade la giunta M5S : Il Codacons: 'Il Comune si prepari' 21 febbraio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » I droni protagonisti a Roma, nel mondo mercato da 6 miliardi di dollari 21 febbraio 2018 Nessun commento Leggi Tutto ...

Roma - sfiduciata la mini-sindaca : M5S perde il III Municipio : La donna del M5S, vicina alla candidata governatrice Roberta Lombardi, ha così perso il suo posto, mentre molti big della politica Romana assistevano. 'Loro vanno a casa, noi restiamo qui dentro: ...

Roma - sfiduciata presidente III Municipio : "Con 13 voti favorevoli e 12 contrari passa la mozione di sfiducia contro la Giunta grillina, Roberta Capoccioni non è più presidente del Municipio III. Per i cittadini di Montesacro finisce l'incubo ...

Roma : sfiducia al III Municipio - cade la minisindaca M5S Roberta Capoccioni : E' il secondo Municipio in crisi nella Capitale: nei mesi scorsi i pentastellati hanno perso anche l'VIII

Roma - sfiduciata la minisindaca di Montesacro con il voto di 4 dissidenti. M5s perde il secondo Municipio : Il M5s perde un’altra ex circoscrizione Romana. Ed è già la seconda, da giugno 2016, dopo le dimissioni di Paolo Pace alla Garbatella. Il consiglio del Municipio III Montesacro ha infatti votato questa sera la mozione di sfiducia (13 favorevoli, 12 contrari) presentata lo scorso 1 febbraio nei confronti della presidente Roberta Capoccioni. Non senza momenti di tensione, al termine di una seduta fiume. Una “caduta” che non farà certo piacere a ...

Roma. Inaugurato il Playground di Torrespaccata nel Municipio VII : Inaugurato il Playground di Torrespaccata, nel Municipio VII di Roma, un’area giochi attrezzata e un campo multi sport. Presente l’assessore allo

Municipio VII Roma. Tentano furto a scuola : arrestati : Municipio VII Roma. Tentano furto in Primaria di Via Gentile: arrestati “Bloccati dall’intervento combinato di Polizia locale e Carabinieri i ladri che intorno alle 20... L'articolo Municipio VII Roma. Tentano furto a scuola: arrestati su Roma Daily News.

Santori-Del Guerra (FDI) : VI Municipio - via campo Roma davanti scuola : Santori e – Del Guerra (FDI): ” VI Municipio, via accampamento rom davanti scuola di via don Primo Mazzolari” roma – Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio... L'articolo Santori-Del Guerra (FDI): VI Municipio, via campo roma davanti scuola su roma Daily News.

Roma : XIII Municipio - ‘la notte rosa’ a San Valentino : XIII Municipio: ‘La notte rosa’ a San Valentino Roma – “L’Assessorato al Commercio Sviluppo locale e turismo e la Commissione VI Commercio Sviluppo locale in collaborazione... L'articolo Roma: XIII Municipio, ‘la notte rosa’ a San Valentino su Roma Daily News.

Roma : Ostia e XV Municipio - nuovi semafori e attraversamenti pedonali : Campidoglio: nuovi interventi per la sicurezza stradale nel X e XV Municipio Roma – Alcuni interventi relativi alla sicurezza stradale saranno terminati nei prossimi giorni. Si... L'articolo Roma: Ostia e XV Municipio, nuovi semafori e attraversamenti pedonali su Roma Daily News.

Roma - alunni delle elementari a scuola con il Pedibus nel II municipio : sicurezza e divertimento : Tutti in fila seguendo i cartelli con partenza fermata e arrivo. E' il giorno del 'Pedibus', la prima linea di trasporto a piedi per accompagnare i bambini a scuola. E' attiva da qualche giorno per i ...

Roma. Aracri-Palozzi : abitanti V Municipio esausti da insicurezza : Roma – cittadini V Municipio stanchi di poca sicurezza Roma – Questa la nota congiunta emessa da Francesco Aracri, senatore FI e Adriano Palozzi, consigliere... L'articolo Roma. Aracri-Palozzi: abitanti V Municipio esausti da insicurezza su Roma Daily News.

Roma - giallo sulla chiusura dei nidi del Municipio IV. Il Comune : 'Niente di deciso' - : ... ammesse tutte le liste di Potere al Popolo 5 febbraio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Regionali, Parisi: 'Lazio palla al piede economia Paese, ne faremo modello' 5 febbraio 2018 Nessun commento ...