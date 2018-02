Roma - incubo cortei : pericolo antagonisti. Droni e 3500 agenti : Tremilacinquecento uomini e filtri ai caselli autostradali: non entra a Roma chiunque sia sospettato di venire con l?obiettivo di portare scontri e violenze. Città blindata domani, dopo...

Roma - incubo sui bus Cotral : portantino conficcava aghi di siringa nei sedili : conficcava aghi di siringhe sui sedili degli autobus Co.tra.l. impiegati sulla tratta Roma Ponte Mammolo-Subiaco. Un italiano di 58 anni, operatore sanitario presso un ospedale della Capitale,...

Roma - incubo a luci rosse per alunna : arrestato prof : Due mesi, tanto è durato l'incubo di una giovane studentessa abusata dal suo insegnante. I genitori, leggendo alcuni messaggi sul telefono della ragazza, insospettiti dallo strano comportamento a ...

Serata da incubo per un cronista a Roma : massacrato di botte senza motivo : "Mi sono ritrovato a terra, in un lago di sangue. Ho vissuto attimi di una violenza inaudita" ha raccontato il giornalista che ora si trova ricoverato al Policlinico Gemelli, dove è in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico

Roma - incubo carta d'identità : 'Il rinnovo? Tra 4 mesi' : I DISAGI Tempi biblici per la carta di identità. Bisogna aspettare addirittura fino a tre, quattro mesi per avere o rinnovare il documento, ora rilasciato dal Comune di Roma esclusivamente in modalità ...

"Se mi denunci ti uccido" - incubo per 50enne Romana : Sembrava un banale litigio tra compagni ma si è trasformato in un incubo per una 52enne romana, colpita a calci e pugni e minacciata con un bastone di legno dal suo compagno convivente, un 35enne ...

Roma - pioggia e vigili in ferie : weekend da incubo per il traffico : Cortei, pioggia, il 30-40% di vigili in meno in strada e il risultato è stato il caos. Un venerdì nerissimo per gli automobilisti e nonostante il corteo degli studenti non sia stato affatto ...

Rotaie da incubo - Roma-Lido e Circumvesuviana le ferrovie peggiori d'Italia : Risorse inadeguate per i treni dei pendolari. La denuncia di Legambiente nell'annuale classifica "Pendolaria"