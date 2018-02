Rifiuti - parla De Raho : 'Raggiri e corruzione - i clan lucrano ancora' : 'L'agente che opera sotto copertura è previsto dal nostro codice. Il giornalista che entra in un contesto criminale per svelarne le malefatte va protetto. L'utilizzo di un malavitoso, per gli stessi ...

Dimissioni e Rifiuti - Renzi sfida Di Maio : «Rinuncia all'immunità parlamentare» : «Roberto De Luca si è dimesso da assessore a Salerno dichiarandosi innocente ma lo ha fatto per evitare polemiche pretestuose in campagna elettorale. Su come è stata fatta questa...

Gli interventi da fare sui Rifiuti secondo la Commissione Parlamentare : La Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali a esse correlati, ha approfondito il tema dei reati accertati e delle indagini in corso con particolare riferimento al fenomeno degli incendi nelle discariche. Un fenomeno consistente (261 episodi), concentrato nelle aree del Centro e del Nord e, per il 20% circa dei casi, di natura dolosa.La Commissione coglie finalmente ...

Parla l'ex assessore Paola Muraro : su Rifiuti bufale da un anno : Roma, 11 gen. (askanews) 'Oh i romani iniziano a comprendere le bufale che ci hanno propinato in questo anno, la capacita di conferimento per i rifiuti indifferenziati nel territorio del comune di ...