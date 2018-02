Riciclaggio | indagato Salvatore Caiata | il presidente del Potenza è candidato con il M5s

Salvatore Caiata indagato per Riciclaggio : è candidato con M5s e presidente Potenza Calcio : Salvatore Caiata, 46 anni, imprenditore nel settore della ristorazione e presidente del Potenza Calcio, è indagato a Siena per riciclaggio. Un'altra grana per i 5 stelle, dato che Caiata è anche candidato in Basilicata nelle liste del movimento guidato da Luigi Di Maio. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera.Coinvolto in un'inchiesta sul reimpiego di fondi con Cataldo Staffieri, il responsabile de La Cascina per ...

