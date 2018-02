Renault | Alpine e Dacia - Tutte le novità attese per Ginevra

quattroruote

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Il prossimo Salone disarà particolarmente ricco diper il gruppoche presenterà concept e modelli dei produzione di tutti i suoi marchi. Tre stand separati permetteranno ai visitatori di osservarele vetture dei brand francesi che saranno presenti durante la kermesse svizzera, dove saranno messe in evidenza anche le ultime tecnologie per quanto riguarda propulsori, infotainment, sicurezza e mobilità elettrica.Mobilità condivisa. Lapiù importante del gruppo sarà esposta sullo stand della: la Casa della Losanga poterà infatti al debutto una nuova concept car ispirata dal concetto di mobilità urbana condivisa della quale, per il momento, non sono stati diramati ulteriori dettagli a riguardo. Il marchio francese porterà al debutto mondiale anche il motore R110 per l'elettrica Zoe, presentando ufficialmente anche la nuova generazione di motori ...