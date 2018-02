Ranking Uefa | l’Italia si avvicina all’Inghilterra | la Spagna resta in testa

Ranking Uefa - italiane male in Europa : ecco gli scenari possibili : Scivolare al quinto posto significherebbe passare a 2 club qualificati direttamente ai gruppi di Champions League e uno al terzo preliminare L'articolo Ranking Uefa , italiane male in Europa : ecco gli scenari possibili è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Ranking Uefa 2017 : il Real Madrid in vetta - Juventus quinta - la miglior italiana. Serie A 3° campionato in Europa : E’ il Real Madrid a comandare il Ranking Uefa alla fine dell’anno solare 2017. I Blancos, campioni d’Europa e del Mondo in carica vantano un coefficiente di 148.000 a precedere gli “odiati” rivali del Barcellona (126.000) ed il Bayern Monaco (125.000). Blaugrana, c’è da dire, usciti vittoriosi dall’ultimo Clasico al Bernabeu ed ampiamente davanti nella Liga con 14 punti di vantaggio sulle Merengues ...